США передали Україні покращену угоду про надра – Axios

Деталі

Новий проєкт враховує «деякі побоювання» президента Володимира Зеленського. З документа прибрали найбільш суперечливі положення, зокрема, що угода підпадає під юрисдикцію суду в Нью-Йорку, зазначили співрозмовники видання.

Раніше в проєкті угоди нібито йшлося про те, що 50% отриманих від неї доходів передаватимуть США, вона перебуватиме під юрисдикцією суду Нью-Йорка і матиме перевагу над будь-якими іншими торговими домовленостями України.

«В останньому проєкті зробили значні поліпшення, і він відповідає українському законодавству», – сказав один зі співрозмовників.

Джерела видання у США та Україні повідомили, що угода «стає дедалі ймовірнішою». Кілька радників Зеленського переконували його підписати оновлену угоду, щоб уникнути подальших розбіжностей із Трампом, кажуть джерела.

Контекст

Угода про надра зі США не була погоджена, оскільки в ній не було нічого про гарантії безпеки для України, наразі над нею працюють юристи, сказав президент Зеленський на пресконференції 19 лютого. Він наголосив, що Україна хоче гарантій безпеки і закінчити війну в 2025-му.

Українська влада зірвала угоду зі США про видобуток корисних копалин, заявив президент США Дональд Трамп 19 лютого на інвестиційному форумі в Маямі. Водночас адміністрація Трампа може запропонувати Україні спрощену угоду, повідомив Reuters із посиланням на джерела. Сам Трамп заявив, що збирається «воскресити» угоду. «Подивимося, що буде. Але я воскрешу її, або буде не дуже весело», – заявив він.

20 лютого після зустрічі зі спецпредставником США Келлогом Зеленський заявив, що Україна готова до «сильної, дійсно корисної угоди» з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки.