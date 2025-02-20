Зеленський після зустрічі з Келлогом заявив, що Україна готова підписати «сильну» угоду з Трампом

Україна готова до «сильної, дійсно корисної угоди» з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Про це сказав президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі зі спецпредставником США з питань України та РФ Кітом Келлогом 20 лютого.

Деталі

Зеленський назвав розмову із генералом Келлогом «хорошою» і подякував США за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу.

За словами президента, на зустрічі детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути «всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки».

«Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7», – йдеться у повідомленні Зеленського на сторінці у Facebook.

Після зустрічі Зеленський і Келлог мали провести пресконференцію, однак вона не відбулася. «На прохання американської сторони формат зустрічі передбачає протокольну зйомку і не передбачає заяв чи запитань», – пояснив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

Контекст

Переговори між президентом Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин. За даними джерел Reuters, на зустрічі з двопартійною групою сенаторів США за зачиненими дверима Зеленський висловив стурбованість щодо пропозиції США. Джерело повідомило, що президент обговорив власну пропозицію щодо видобутку корисних копалин із США, заявивши, що вона була розроблена відповідно до Конституції України.

За словами двох чиновників, замість того, щоб платити за корисні копалини, угода про право власності стане для України «способом відшкодувати США мільярди доларів за постачання зброї та підтримку, надані Києву з початку війни в ​​лютому 2022 року».

Трамп, який не взяв на себе зобовʼязання продовжувати надавати військову допомогу Україні, заявив, що хоче отримати від Києва рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд.

Угода про надра із США не була погоджена, оскільки в ній не було нічого про гарантії безпеки для України, наразі над нею працюють юристи, сказав президент Зеленський на пресконференції 19 лютого. Він наголосив, що Україна хоче гарантій безпеки і закінчити війну в 2025-му.

Українська влада зірвала угоду із США про видобуток корисних копалин, заявив президент США Дональд Трамп 19 лютого на інвестиційному форумі в Маямі. Водночас адміністрація Трампа може запропонувати Україні спрощену угоду, повідомив Reuters із посиланням на джерела. Сам Трамп заявив, що збирається «воскресити» угоду. «Подивимося, що буде. Але я воскрешу її або буде не дуже весело», – заявив він.