США привʼязали припинення вогню до умов угоди про надра з Україною – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп хоче привʼязати запропоновану американо-українську угоду про видобуток корисних копалин з вимогою до Києва якнайшвидше припинити вогонь. Про це пише Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.

Деталі

Вашингтон дав зрозуміти, що Трамп готовий підписати угоду про надра за умови, якщо президент Володимир Зеленський погодиться на «реальний шлях до перемирʼя і переговорів із Москвою». Ця умова є головною причиною того, що угода досі не підписана, зазначило агентство.

Найближчими днями можуть відбутися зміни в питанні підписання угоди, кажуть джерела. Однак інші співрозмовники попередили, що позиція США може змінитися, оскільки Трамп «відомий здатністю змінювати свою думку».

Контекст

Останніми днями США чинили сильний тиск на Зеленського, призупинивши всю військову допомогу та надання розвідданих, що, за словами європейських посадовців, мало на меті переконати українського лідера стати на шлях, який відповідає цілям президента США.

Трамп розгляне питання про відновлення допомоги Україні, якщо буде організовано мирні переговори та вжито заходи щодо «зміцнення довіри», заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц 5 березня.

6 березня стало відомо, що зустріч української та американської делегацій відбудеться 11 березня у Саудівській Аравії. За даними джерел NV тоді ж може бути підписано угоду про корисні копалини.