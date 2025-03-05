Трамп хоче розширити угоду про надра з Україною – CBS News

Угода між Україною та США про корисні копалини може бути скоригована, оскільки Дональд Трамп хоче зробити її «масштабнішою та вигіднішою». Про це пише CBS News із посиланням на джерела.

Деталі

Станом на середину дня 4 березня президент і його радники не мали наміру укладати цю угоду, повідомили джерела видання.

Зазначається, що умови угоди не є остаточними і можуть змінитися, адже президент США Дональд Трамп тепер прагне зробити її «масштабнішою та вигіднішою».

Контекст

28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч між Трампом, Венсом і Зеленським, яка завершилася скандалом. Президент США дорікнув Зеленському у небажанні домовлятися про мир, після чого українську делегацію попросили залишити Білий дім.

Журналістка Fox News Джекі Гайнріх із посиланням на джерела в оточенні Трампа повідомила, що американський лідер фактично «вигнав» Зеленського. За словами інсайдерів, це сталося за розпорядженням Трампа, а не за ініціативою української сторони.

Джерела зазначили, що Україна прагнула «почати з чистого аркуша», але держсекретар Марко Рубіо й радник із нацбезпеки Майк Волц наголосили, що Зеленський може повернутися лише з готовністю до переговорів. Угоду про корисні копалини, заплановану на той день, не підписали.

3 березня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що інвестиційна угода про доступ до рідкісноземельних мінералів України поки не на порядку денному, але не уточнив, чи відкладено її підписання тимчасово чи взагалі.