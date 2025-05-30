Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що США вважають вимоги Росії щодо нерозширення НАТО на схід обґрунтованими та готові обговорювати це для мирного врегулювання війни в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю ABC News 29 травня.

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Келлог зазначив, що Трамп готовий пообіцяти Володимиру Путіну не розширювати НАТО на схід, якщо це стане умовою припинення війни.

«Це законне занепокоєння Росії. Вони постійно порушують це питання, говорячи не лише про Україну, а й про Грузію та Молдову. Ми відповідаємо: добре, ми можемо обговорити зупинку розширення НАТО до ваших кордонів, адже це їхній інтерес безпеки», – пояснив він.

Він також наголосив, що вступ України до НАТО зараз не розглядається, і цю позицію поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу.

«Ми неодноразово заявляли, що вступ України до НАТО не є пріоритетом. І ми не єдині, хто так вважає – ще принаймні чотири країни НАТО це підтверджують. Для вступу потрібна згода всіх 32 членів», – додав Келлог.

Контекст

Вступ України до НАТО залишається центральним елементом її стратегії безпеки на тлі російської агресії, але це питання викликає складні міжнародні дискусії. Президент Володимир Зеленський та його команда наголошують, що членство в НАТО – найнадійніший спосіб захисту України. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак разом із ексгенсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном зазначали, що перебування України в «сірій зоні» між Росією та Альянсом загрожує посиленням нестабільності та насильства.

Якщо вступ до НАТО буде неможливим, Зеленський заявив, що Україна потребуватиме інших гарантій безпеки, не виключаючи відновлення ядерного статусу за їх відсутності.

Президент Росії Володимир Путін вимагає для припинення війни письмових гарантій від Заходу, що Україна, Грузія та Молдова не вступлять до НАТО, а також зняття санкцій, розмороження російських активів і захисту прав російськомовного населення. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров додав, що Росія наполягає на нейтральному, позаблоковому та без’ядерному статусі України, визнанні російської мови офіційною та відмові Києва від частини територій.

Спецпредставник США Стівен Віткофф зауважив, що членство України в НАТО ускладнює досягнення мирної угоди з Росією, але запропонував альтернативні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, без повного членства. За даними NBC, США розглядають можливість автоматичного надання Україні членства в НАТО у разі порушення Росією мирної угоди.

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що мирна угода між Україною та Росією має бути довгостроковою та включати надійні гарантії безпеки для України. Він зазначив, що Альянс не пов’язує членство України з мирною угодою, але підтримує ідею надання їй таких гарантій.