Ціна соцмережі X злетіла до $44 млрд на союзі Маска і Трампа – FT

Вартість соціальної мережі X зросла до $44 млрд, що свідчить про значне поліпшення фінансових показників компанії після того, як Ілон Маск, її власник, став близьким союзником президента Дональда Трампа. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Деталі

Серед інвесторів X – Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, 8VC, Goanna Capital і Fidelity Investments, хоча невідомо, чи хтось із них продавав свої частки.

Компанія планує залучити $2 млрд через продаж нових акцій, щоб погасити понад $1 млрд молодшого боргу, взятого Ілоном Маском для придбання Twitter у 2022 році за $44 млрд. Джерело з банківських кіл, близьке до інвестраунду, зазначило, що це допоможе X «позбутися залишкових боргів».

У січні-лютому Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG та ще три банки продали кредити на суму понад $11 млрд із $12,5 млрд, залучених Маском, і, за даними джерел FT, дали X час на пошук нового капіталу для погашення решти боргу.

Інтерес до інвестицій зріс після перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді. Маск, його союзник і керівник департаменту ефективності уряду (DOGE), посилив привабливість X, передавши інвесторам соцмережі 25% акцій свого ШІ-стартапу xAI (оцінка – $45 млрд) минулого року. Це підвищило вартість X і зміцнило позиції її кредиторів, говорять експерти.

Джерела, знайомі з фінансами X, повідомляють про зростання виручки та ефективність плану Маска зі скорочення витрат, хоча одне з джерел зазначає, що показник EBITDA компанії «сильно скоригований». У 2024 році скоригований EBITDA склав близько $1,2 млрд, що відповідає рівню до купівлі компанії, попри падіння виручки після поглинання, пише FT.

Торік Fidelity Investments, учасник угоди 2022 року, зменшила оцінку своїх інвестицій у X на 70% від початкової вартості.

Контекст

У кінці жовтня 2022 року Ілон Маск, найбагатша людина світу та засновник SpaceX і Tesla, завершив угоду з придбання соцмережі Twitter за $44 млрд і став її керівником. Кредит на $13 млрд, отриманий Маском для цієї покупки (тепер X), виявився одним із найскладніших для банків із часів кризи 2008-2009 років.

Після придбання рекламні доходи X скоротилися більш ніж удвічі через відтік рекламодавців. У 2021 році, до приходу Маска, платформа заробила близько $5 млрд, переважно від реклами.

У 2024 році Маск став ключовою фігурою в передвиборчій кампанії Дональда Трампа та увійшов до його найближчого оточення. Останнім часом акції його компаній демонструють зростання: Tesla Inc. зросла на понад 40% після перемоги Трампа, а SpaceX із оцінкою $350 млрд стала найдорожчим технологічним стартапом у світі.

Маск залучив мільярди доларів на приватних ринках через нещодавні угоди. Його ШІ-стартап xAI також планує новий раунд фінансування, прагнучи оцінки в $75 млрд, при цьому X утримує частку в xAI вартістю близько $6 млрд.