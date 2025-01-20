Суд арештував і передав АРМА майно Нікопольського феросплавного заводу Коломойського 

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт і передачу Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) майна АТ «Нікопольський завод феросплавів», що належить Ігорю Коломойському. Про це повідомила пресслужба АРМА.
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Деталі
- До переданих активів увійшли: чотири тепловози, 13 думпкарів, 25 вагонів, 120 напіввагонів та понад 13 000 тонн готової феросплавної продукції.
- Рішення суду було прийняте 27 грудня 2024 року в межах кримінального провадження щодо розкрадання державних коштів у 2014 році. У справі фігурують колишні акціонери ПриватБанку, зокрема Ігор Коломойський.
- Слідство встановило, що службові особи ПриватБанку у 2014 році заволоділи понад 19 млрд грн, виділеними Національним банком України на рефінансування. Підставою для цього стали сумнівні кредитні угоди, забезпеченням яких були майнові права на товари та активи, зокрема й «Нікопольський завод феросплавів».
Контекст
Феросплавна галузь України зосереджена в руках підприємств, що входять до групи «Приват», підконтрольної Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. До цієї групи належать Марганецький та Покровський гірничо-збагачувальні комбінати, а також Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів. Зокрема, «Нікопольський завод феросплавів» є одним із найбільших металургійних підприємств у Європі.
У вересні 2024 року ПриватБанк виграв чотирирічну судову суперечку проти «Нікопольського заводу феросплавів». Згідно з даними, ця справа блокувала інші судові процеси проти Коломойського та Боголюбова у США.
Фінансові показники самого Коломойського демонструють значне падіння: у лютому 2022 року Forbes оцінював його статки в $1,8 млрд, а до листопада вони скоротилися до $850 млн. Причиною такого падіння є не лише війна. У липні 2022 року президент Володимир Зеленський позбавив Коломойського українського громадянства, а в листопаді держава взяла під контроль «Укртатнафту» та «Укрнафту».
Більше про те, як змінилися статки Коломойського за час його перебування у СІЗО, читайте у матеріалі Forbes.
12 грудня 2024 року Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило два феросплавних заводи у ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту продукції. Детективи бюро провели обшуки на цих підприємствах.
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