Суд США обязал Трампа возобновить иностранную помощь через USAID

Окружной суд в Вашингтоне упразднил указ президента США Дональда Трампа о заморозке программ иностранной помощи на 90 дней и обязал его администрацию возобновить финансирование. Об этом сообщает Associated Press 14 февраля. Это первое судебное решение, касающееся прекращения финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).
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Подробности
- В постановлении федерального судьи Амира Али отмечено, что указ Трампа нанес «значительный ущерб» зарубежным организациям.
- Иск подали Коалиция в защиту вакцин против СПИДа и Глобальный совет по здравоохранению, которые представляют медицинские учреждения, получающие финансирование от США для работы за границей.
- Администрация Трампа настаивала на необходимости приостановки финансирования USAID для его пересмотра и оценки необходимости дальнейшей поддержки. Однако, по словам судьи, она «не дала никаких объяснений», почему полная остановка помощи была единственным возможным решением.
- Представители Белого дома не смогли доказать, что имели «обоснованные причины» игнорировать многочисленные организации, оказавшиеся на грани закрытия из-за прекращения финансирования.
Контекст
В течение десятилетий Вашингтон оправдывал оказание международной помощи как инструмент укрепления национальной безопасности, стабилизации регионов и экономик и развития отношений с союзниками. Однако после решения президента Дональда Трампа ситуация резко изменилась.
20 января Трамп объявил о 90-дневной заморозке иностранной помощи, объясняя это необходимостью пересмотра тысяч гуманитарных, экономических и программ безопасности. Под сокращение также попали федеральные гранты и ссуды внутри США, но 28 января суд временно заблокировал эту инициативу.
Из-за таких ограничений финансируемые США программы во всем мире начали сворачивать деятельность и сокращать персонал. Больше всего пострадали проекты, реализуемые через USAID, в том числе оказавшиеся под угрозой программы поддержки Украины.
Forbes Ukraine проанализировал, какие сферы зависят от американских средств и может ли Украина получить исключение. Под угрозой – программы развития, медицинские инициативы и поддержка малого бизнеса. Подробнее читайте здесь.
Тем временем госсекретарь Марко Рубио уже санкционировал возобновление экстренных продовольственных программ и военной помощи Израилю и Египту. 28 января он одобрил временное финансирование гуманитарных проектов, обеспечивающих медикаменты, медицинские услуги и продукты питания. Однако гуманитарные организации до сих пор не уверены в стабильности своего финансирования.
29 января федеральная судья округа Колумбия Лорен Алихан временно заблокировала попытку администрации Трампа заморозить федеральные субсидии и ссуды на сумму свыше $3 трлн.
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