Суд США обязал Трампа возобновить иностранную помощь через USAID

Окружной суд в Вашингтоне упразднил указ президента США Дональда Трампа о заморозке программ иностранной помощи на 90 дней и обязал его администрацию возобновить финансирование. Об этом сообщает Associated Press 14 февраля. Это первое судебное решение, касающееся прекращения финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).

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В постановлении федерального судьи Амира Али отмечено, что указ Трампа нанес «значительный ущерб» зарубежным организациям.

Иск подали Коалиция в защиту вакцин против СПИДа и Глобальный совет по здравоохранению, которые представляют медицинские учреждения, получающие финансирование от США для работы за границей.

Администрация Трампа настаивала на необходимости приостановки финансирования USAID для его пересмотра и оценки необходимости дальнейшей поддержки. Однако, по словам судьи, она «не дала никаких объяснений», почему полная остановка помощи была единственным возможным решением.

Представители Белого дома не смогли доказать, что имели «обоснованные причины» игнорировать многочисленные организации, оказавшиеся на грани закрытия из-за прекращения финансирования.

Контекст

В течение десятилетий Вашингтон оправдывал оказание международной помощи как инструмент укрепления национальной безопасности, стабилизации регионов и экономик и развития отношений с союзниками. Однако после решения президента Дональда Трампа ситуация резко изменилась.

20 января Трамп объявил о 90-дневной заморозке иностранной помощи, объясняя это необходимостью пересмотра тысяч гуманитарных, экономических и программ безопасности. Под сокращение также попали федеральные гранты и ссуды внутри США, но 28 января суд временно заблокировал эту инициативу.

Из-за таких ограничений финансируемые США программы во всем мире начали сворачивать деятельность и сокращать персонал. Больше всего пострадали проекты, реализуемые через USAID, в том числе оказавшиеся под угрозой программы поддержки Украины.

Forbes Ukraine проанализировал, какие сферы зависят от американских средств и может ли Украина получить исключение. Под угрозой – программы развития, медицинские инициативы и поддержка малого бизнеса. Подробнее читайте здесь.

Тем временем госсекретарь Марко Рубио уже санкционировал возобновление экстренных продовольственных программ и военной помощи Израилю и Египту. 28 января он одобрил временное финансирование гуманитарных проектов, обеспечивающих медикаменты, медицинские услуги и продукты питания. Однако гуманитарные организации до сих пор не уверены в стабильности своего финансирования.

29 января федеральная судья округа Колумбия Лорен Алихан временно заблокировала попытку администрации Трампа заморозить федеральные субсидии и ссуды на сумму свыше $3 трлн.