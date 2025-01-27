Мінʼюст хоче націоналізувати активи російської «Татнефти» на 2 млрд грн

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до ПАТ «Татнефть імені В. Д. Шашина» у вигляді стягнення активів в дохід держави, повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Богатих 27 січня. Активи оцінюються у близько 2 млрд грн.

Ключові факти

Позов стосується стягнення корпоративних прав підприємств, які ведуть господарську діяльність мережі АЗС та володіють нафтобазами, автозаправними станціями, транспортними засобами та спецтехнікою на території Харківської та Полтавської областей.

Активи, які планується націоналізувати, оцінюються у близько 2 млрд грн.

Підставою для позову Мін’юсту є те, що «Татнєфть» – одна з найбільших російських нафтових компаній, що контролюється вищим політичним керівництвом та забезпечує значні надходження до бюджету РФ.

Компанія входить до структури паливно-енергетичного комплексу РФ та виробляє близько 20-ти видів продукції, серед яких авіаційний керосин та дизельне паливо, які включені до обов’язкового переліку рекомедованих для поставок на підприємства військово-промислового комплексу РФ, повідомляє Міністерство юстиції.

Контекст

У травні 2022 року ДБР повідомило про арешт майна, рахунків та корпоративних прав групи компаній російської «Татнефти» в Україні. Загалом було заарештовано 115 обʼєктів нерухомого майна: нафтобази, АЗС, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів й автомобілів. Вартість майна оцінювалась у понад 2 млрд грн. Також було заарештовано корпоративні права та рахунки підприємств російської групи на суму близько 400 млн грн.

Згодом ці активи передали в управління АРМА. Втім, за 14 місяців перебування під управління АРМА понад 100 заарештованих АЗС російської «Татнєфті» не принесли до бюджету жодних нарахувань. У серпні 2023-го уряд передав в управління «Укрнафті» три арештовані компанії, які належали російській «Татнефти».

У червні 2024-го Антимонопольний комітет України на засідання дозволив «Укрнафті» отримати в управління частки у трьох акціонерних товариств, які належали «Татнефти», зокрема, «Полтава-Капітал», «Харків-Капітал» та «Татнєфть-АЗС-Україна».