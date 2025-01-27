Мінʼюст хоче націоналізувати активи російської «Татнефти» на 2 млрд грн

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до ПАТ «Татнефть імені В. Д. Шашина» у вигляді стягнення активів в дохід держави, повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Богатих 27 січня. Активи оцінюються у близько 2 млрд грн.
Ключові факти
- Позов стосується стягнення корпоративних прав підприємств, які ведуть господарську діяльність мережі АЗС та володіють нафтобазами, автозаправними станціями, транспортними засобами та спецтехнікою на території Харківської та Полтавської областей.
- Активи, які планується націоналізувати, оцінюються у близько 2 млрд грн.
- Підставою для позову Мін’юсту є те, що «Татнєфть» – одна з найбільших російських нафтових компаній, що контролюється вищим політичним керівництвом та забезпечує значні надходження до бюджету РФ.
- Компанія входить до структури паливно-енергетичного комплексу РФ та виробляє близько 20-ти видів продукції, серед яких авіаційний керосин та дизельне паливо, які включені до обов’язкового переліку рекомедованих для поставок на підприємства військово-промислового комплексу РФ, повідомляє Міністерство юстиції.
Контекст
У травні 2022 року ДБР повідомило про арешт майна, рахунків та корпоративних прав групи компаній російської «Татнефти» в Україні. Загалом було заарештовано 115 обʼєктів нерухомого майна: нафтобази, АЗС, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів й автомобілів. Вартість майна оцінювалась у понад 2 млрд грн. Також було заарештовано корпоративні права та рахунки підприємств російської групи на суму близько 400 млн грн.
Згодом ці активи передали в управління АРМА. Втім, за 14 місяців перебування під управління АРМА понад 100 заарештованих АЗС російської «Татнєфті» не принесли до бюджету жодних нарахувань. У серпні 2023-го уряд передав в управління «Укрнафті» три арештовані компанії, які належали російській «Татнефти».
У червні 2024-го Антимонопольний комітет України на засідання дозволив «Укрнафті» отримати в управління частки у трьох акціонерних товариств, які належали «Татнефти», зокрема, «Полтава-Капітал», «Харків-Капітал» та «Татнєфть-АЗС-Україна».
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