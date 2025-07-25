Услід за Колумбійським університетом адміністрація Дональда Трампа планує стягнути багатомільйонні штрафи з інших великих американських університетів, зокрема з Гарварду, за нібито неспроможність зупинити антисемітизм. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Деталі

Угода, яку адміністрація Трампа уклала в середу з Колумбійським університетом, тепер слугує зразком для переговорів з іншими навчальними закладами, пише видання. Згідно з домовленістю, Колумбійський університет виплатить уряду $200 млн протягом трьох років, щоб врегулювати звинувачення у порушенні законодавства про недискримінацію та відновити доступ до державних грантів.

Адміністрація веде переговори з кількома вишами, серед яких Корнелл, Дюк, Нортвестерн і Браун, однак ключовою ціллю вважає досягнення угоди саме з Гарвардом – найстарішим університетом США.

Білий дім розраховує отримати від Гарварду сотні мільйонів доларів – настільки значну суму, що $200 млн від Колумбійського університету виглядатимуть «дріб’язком», пише WSJ.

Контекст

Через масштабні студентські протести на підтримку палестинців, епіцентром яких став Гарвард, адміністрація Трампа призупинила, заблокувала або переглядає понад $10 млрд фінансування для провідних університетів США.

Уряд США наполягає на суворіших заходах проти антисемітизму та перегляді політик щодо рівності, інклюзії та різноманіття (DEI).

Колумбійський університет зазнав значного фінансового тиску: окрім заморожених грантів на $400 млн, було призупинено більшу частину щорічного федерального фінансування в розмірі $1,3 млрд. Це створювало ризик втрати провідних учених і зриву багаторічних досліджень. У результаті університет погодився сплатити штраф у $200 млн, щоб відновити доступ до фінансування.