Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Адміністрація Трампа вимагає сотні мільйонів доларів від Гарварду за доступ до держфінансування – WSJ

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Услід за Колумбійським університетом адміністрація Дональда Трампа планує стягнути багатомільйонні штрафи з інших великих американських університетів, зокрема з Гарварду, за нібито неспроможність зупинити антисемітизм. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі 

  • Угода, яку адміністрація Трампа уклала в середу з Колумбійським університетом, тепер слугує зразком для переговорів з іншими навчальними закладами, пише видання. Згідно з домовленістю, Колумбійський університет виплатить уряду $200 млн протягом трьох років, щоб врегулювати звинувачення у порушенні законодавства про недискримінацію та відновити доступ до державних грантів.
  • Адміністрація веде переговори з кількома вишами, серед яких Корнелл, Дюк, Нортвестерн і Браун, однак ключовою ціллю вважає досягнення угоди саме з Гарвардом – найстарішим університетом США.
  • Білий дім розраховує отримати від Гарварду сотні мільйонів доларів – настільки значну суму, що $200 млн від Колумбійського університету виглядатимуть «дріб’язком», пише WSJ.

Контекст 

Через масштабні студентські протести на підтримку палестинців, епіцентром яких став Гарвард, адміністрація Трампа призупинила, заблокувала або переглядає понад $10 млрд фінансування для провідних університетів США.

Уряд США наполягає на суворіших заходах проти антисемітизму та перегляді політик щодо рівності, інклюзії та різноманіття (DEI).

Колумбійський університет зазнав значного фінансового тиску: окрім заморожених грантів на $400 млн, було призупинено більшу частину щорічного федерального фінансування в розмірі $1,3 млрд. Це створювало ризик втрати провідних учених і зриву багаторічних досліджень. У результаті університет погодився сплатити штраф у $200 млн, щоб відновити доступ до фінансування.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні