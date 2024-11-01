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Всемирный банк запускает новую программу поддержки украинского бизнеса почти на $600 млн

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Всемирный банк начал реализацию в Украине новой программы развития частного сектора на сумму $593 млн, говорится в пресс-релизе. Она поддержит 20 000 малых и средних предприятий (МСП) и поможет создать или сохранить не менее 40 000 рабочих мест.

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Ключевые факты

  • Финансирование программы RISE состоит из $283 млн из трастового фонда ADVANCE Ukraine, поддержанного Японией, $300 млн от Специальной программы Международной ассоциации развития (МАР) для восстановления Украины и Молдовы и $10 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF) .
  • Финансирование программы может быть увеличено в зависимости от поступления дополнительных средств.
  • Программа должна улучшить эффективность государственной поддержки МСП с акцентом на зеленую конкурентоспособность.
  • Программа призвана содействовать улучшению условий ведения бизнеса с помощью цифровых услуг в соответствии с моделью «государство для бизнеса» (G2B) и предоставить возможность МСП получить доступ к экспортным рынкам.

Контекст

Программа RISE является частью деятельности Всемирного банка, направленной на поддержку народа Украины и украинских компаний в условиях постоянных обстрелов, отключений электроэнергии и дефицита рабочей силы.

Программа является частью пакета международной поддержки Украины для удовлетворения ее финансовых потребностей в 2024 году. Другие текущие проекты предусматривают экстренное финансирование в сфере здравоохранения, транспорта, энергетики, жилищном секторе и сельском хозяйстве.

Группа Всемирного банка способствовала привлечению более $50 млрд в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии доноров из таких стран, как: США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды и другие.

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