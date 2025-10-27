Підписка від 49 грн
«ТК-Домашній текстиль» Соколовського розпочала експорт до Румунії

Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

 «ТК-Домашній текстиль» розпочала постачання продукції до Румунії, повідомив його власник Олександр Соколовський 27 жовтня на своїй сторінці у Facebook. 

Деталі

  • «До країн, з якими ми маємо стабільні експортні контракти – Данія, Німеччина, Литва, Латвія, Грузія, Франція — тепер додається ще Румунія. Сьогодні ми відправили першу машину з виробами власного виробництва», – зазначив Соколовський.
  • Першу партію експортують комплекти постільної білизни з сатину, бязі та фланелі, виготовлені зі 100% бавовни на фабриці «ТК-Чернігів». У компанії планують надалі розширювати асортимент для румунського партнера.

Контекст

Олександр Соколовський, є співвласником однієї з найбільших текстильних компаній України «Текстиль-Контакт». До групи входять девʼять підприємств у семи регіонах України. 

«Текстиль-Контакт» орієнтована на роботу під замовлення та на оптовий продаж, реалізує свою продукцію у чотирьох гіпермаркетах «Тканини» та шоу-румі в Києві. 

У 2024 році виторг «ТК-Домашній текстиль» упав на 42%, до 874 млн грн, свідчать дані YouControl. 

Торговельно-промислова група компаній «Текстиль-Контакт» («ТК-Груп») з початку повномасштабної війни інвестувала у розвиток близько $14,5 млн.

