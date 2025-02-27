На іноземних перевізників наклали більше 3000 штрафів у 2024 році. Сплатили половину

Упродовж 2024 року Укртрансбезпека нарахувала іноземним перевізникам 3237 штрафів на 21,6 млн грн. Про це розповів Forbes Ukraine заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. З 20 лютого їх не пускають до України без сплати штрафів.

Деталі

З 20 лютого система інтеграції між Укртрансбезпека та Державною митною службою повноцінно запрацювала повноцінно, повідомив Деркач.

«Іноземні перевізники під час перетину кордону не можуть ухилитись від сплати штрафу за порушення на транспорті – Держмитслужба відразу бачить, чи є борг», – пояснив він.

У 2024 році на іноземних перевізників було накладено 3237 штрафів на 21,6 млн грн, повідомив він. Сплатили трохи більше половини – 11,7 млн.

За тиждень роботи нової системи перевізники вже сплатили 755 штрафів на 6,9 млн грн.

Контекст

У серпні 2023 року Міністерство розвитку громад розпочало реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень. Зміни почалися з упорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів до РФ та Польщі.

За час повномасштабного вторгнення український ринок автобусних перевезень виріс щонайменше втричі – до близько 7 млрд грн.

Минулого року міністерство розвитку громад оновило порядок організації міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом та масштабувало систему єЧерга на всі пункти пропуску. Відомство також запустило державний портал всіх міжнародних автобусних маршрутів. Це місце, де зібрані всі регулярні рейси за кордон від легальних перевізників.

10 лютого Кабінет міністрів підтримав цифровізацію рейдових перевірок комерційного транспорту – вантажівок та автобусів, які здійснюють інспектори «Укртрансбезпеки». Фактично, йдеться про запуск проєкту «єІнспектор». Оновлений механізм перевірки має мінімізувати корупційні ризики та можливості для зловживань.