В Україні оновили правила організації міжнародних автобусних перевезень. Що змінилося

Міністерство розвитку громад та територій розробило новий порядок виконання міжнародних автобусних перевезень, він передбачає запровадження цифрової процедури відкриття маршрутів за допомогою онлайн-кабінету перевізника, повідомила пресслужба відомства 18 листопада. Наказ №966 вже зареєстровано в Міністерстві юстиції, він набуде чинності після офіційної публікації.

За час повномасштабного вторгнення український ринок автобусних перевезень виріс щонайменше втричі – до близько 7 млрд грн.