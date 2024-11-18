В Україні оновили правила організації міжнародних автобусних перевезень. Що змінилося

Міністерство розвитку громад та територій розробило новий порядок виконання міжнародних автобусних перевезень, він передбачає запровадження цифрової процедури відкриття маршрутів за допомогою онлайн-кабінету перевізника, повідомила пресслужба відомства 18 листопада. Наказ №966 вже зареєстровано в Міністерстві юстиції, він набуде чинності після офіційної публікації.
За час повномасштабного вторгнення український ринок автобусних перевезень виріс щонайменше втричі – до близько 7 млрд грн.
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Ключові факти
- Наказом запроваджена спрощена система подачі документів для відкриття маршрутів за кордон за допомогою цифровізації – через Єдиний комплекс інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті (ЄКІС).
- «Більше жодних засідань комісії, паперів, тривалого очікування. Онлайн-кабінет та 10 днів для отримання погодження від Міністерства… Так само всі зміни, продовження чи закриття маршрутів – все буде працювати в цифрі», – повідомив заступник міністра з розвитку громад та територій Сергій Деркач.
- У разі потреби та зауважень до документів – перевізник дізнається про це протягом трьох днів та матиме час для усунення недоліків.
- Документ містить чіткі критерії для відкриття, внесення змін, продовження чи закриття маршруту. Зокрема, закрити маршрут можна буде за заявою перевізника, або ж якщо протягом чотирьох місяців не виконано 50% рейсів чи відсутній дозвіл іншої країни.
- За словами Деркача, передбачена чітка вимога щодо наявності певної кількості автобусів для відкриття маршруту. Якщо є маршрут – для нього має бути щонайменше один основний автобус, плюс один резервний автобус на п’ять маршрутів.
- Рішення про відкриття маршруту має бути ухвалено протягом 10 днів з моменту подачі документів в кабінеті. Відмову у відкритті маршруту заявник отримає протягом 14 днів.
- Використовуватися у міжнародному сполученні зможуть лише ті автобуси, що відповідають вимогам комфортності та мають систему GPS.
- Очікується, що буде запроваджено облік видачі журналів «Інтербус». Для цього буде створено окремий цифровий модуль для видачі таких дозволів на нерегулярні перевезення.
- Повноцінно користуватись онлайн-кабінетом для відкриття маршруту, внесення змін до маршруту чи його продовження можна буде на початку грудня – після публікації наказу.
Контекст
У серпні минулого року Міністерство розвитку громад розпочало реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень. Зміни почалися з упорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів до РФ та Польщі.
У січні 2024-го стало відомо,що Міністерство розвитку громад та «Укртрансбезпека» готують запуск реєстру міжнародних автобусних маршрутів у межах реформи міжнародних пасажирських перевезень.
20 серпня Міністерство розвитку громад запустило новий державний портал autobus.gov.ua, де можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути. Ресурс створили для підвищення якості та безпеки перевезень.
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