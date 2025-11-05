Адміністрація Дональда Трампа веде переговори з виробниками ліків Eli Lilly та Novo Nordisk про угоду, яка дозволить продавати низькі дози їхніх популярних препаратів для схуднення за фіксованою ціною $149 на місяць через нову державну платформу TrumpRx, пише WSJ із посиланням на джерела.

Деталі

Якщо домовленості буде укладено, проєкт передбачатиме покриття цих ліків програмами Medicare та Medicaid , що стане суттєвою вигодою для виробників. Оголошення про угоди очікується у четвер на брифінгу в Білому домі за участі президента Трампа та керівників фармкомпаній.

TrumpRx – це онлайн-платформа, яку адміністрація планує запустити найближчими місяцями, щоб надавати американцям доступ до медикаментів за зниженими цінами, узгодженими урядом.

Згідно з проєктом, препарати класу GLP-1, зокрема Wegovy від Novo Nordisk і Zepbound від Lilly, отримають право на покриття Medicaid для лікування ожиріння. Medicare, своєю чергою, відшкодовуватиме їх для пацієнтів із надмірною вагою та супутніми ризиками для здоров’я.

Початкова доза Wegovy продаватиметься через TrumpRx за $149, тоді як стартова доза Zepbound коштуватиме $299 – на $50 дешевше, ніж нині на сайті виробника. Якщо регулятор FDA схвалить новий препарат Lilly – orforglipron (пігулка для схуднення), – його також планують пропонувати за $149.

Крім того, в межах переговорів Lilly добивається від FDA прискореного розгляду заявки на цей препарат, що може скоротити термін перевірки з 6–10 місяців до 1–2. Компанії також погодилися забезпечити пацієнтів «цифровими рішеннями» для підтримки здорового способу життя.

Зараз стандартна вартість таких препаратів становить $1000–1350 на місяць, навіть з урахуванням знижок. Тож запропонована ціна у $149 може суттєво розширити доступ американців до лікування ожиріння.

Оземпік, препарат для лікування діабету, який виробляє Novo Nordisk і який вже покривається для багатьох пацієнтів Medicare і Medicaid, також може бути запропонований на TrumpRx, кажуть співрозмовники видання.

Контекст

Цей проєкт – частина програми адміністрації Трампа про зниження вартості медикаментів у США, запущеної в липні під гаслом «most favored nation pricing» (ціноутворення за принципом найбільшого сприяння). Раніше аналогічні угоди вже підписали Pfizer, AstraZeneca та EMD Serono.

Міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший зробив боротьбу з ожирінням одним із головних напрямів програми Make America Healthy Again. Хоча раніше він скептично ставився до GLP-1 препаратів, після консультацій з адміністратором CMS Мехметом Озом він погодився підтримати їхнє розширене покриття, визнавши потенційну економію витрат на лікування серцевих і діабетичних хвороб.