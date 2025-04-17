Трамп чекає цього тижня відповіді Росії стосовно перемирʼя в Україні

Цього тижня очікується відповідь РФ стосовно перемирʼя у війні проти України. Про це сказав президент США Дональд Трамп на брифінгу з головою уряду Італії Джорджею Мелоні у Білому домі 17 квітня.

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«Ми почуємо від них цього тижня. Дуже скоро, насправді. І ми побачимо», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чому Путін не відповідає на пропозицію США щодо припинення вогню.

«Але ми хочемо, щоб це [війна] припинилося. Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися», – наголосив Трамп.

Контекст

11 квітня Трамп написав у пості на своїй платформі Truth Social, що «Росія має почати діяти», щоб сприяти припиненню вогню.

За словами джерел Fox News, Трамп незадоволений Путіним і вважає, що той навмисне затягує переговорний процес. Білий дім, за даними Fox, розглядає можливість жорстких санкцій проти російського «тіньового флоту». Сам Трамп раніше говорив, що може ввести мита до 500% щодо країн, які закуповують російську нафту.

14 квітня Трамп звинуватив Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена у війні. Пізніше того самого дня він уточнив, що війна в Україні стала результатом «некомпетентності» трьох людей, назвавши і президента РФ Володимира Путіна.

За даними WSJ, декілька високопоставлених помічників президента США, зокрема держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник по Україні Кіт Келлог, радять йому скептичніше ставитися до прагнення РФ до миру з Україною, стверджуючи, що президент Путін поки не виявив справжнього інтересу до припинення бойових дій.