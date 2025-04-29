Трамп готується помʼякшити вплив своїх автомит – WSJ

Президент США Дональд Трамп планує помʼякшити вплив своїх автомобільних мит, а також помʼякшить деякі збори на іноземні деталі, які використовуються для виробництва автомобілів у США, повідомляють обізнані джерела The Wall Street Journal. За їхніми словами, також автовиробники, які сплачують мита Трампа на імпорт автомобілів, не сплачуватимуть інші мита.

Ключові факти

Рішення означатиме, що автовиробники, які сплачують автомобільне мито Трампа, не будуть також сплачувати інші мита, наприклад, на сталь та алюміній, за словами людей, знайомих із питанням.

Цей крок матиме зворотну силу, сказали джерела, а це означає, що автовиробники можуть отримати компенсацію за такі мита, які вже були сплачені. 25% мито на готові автомобілі іноземного виробництва набуло чинності на початку цього місяця.

Адміністрація Трампа також змінить свої мита на іноземні автозапчастини — які мають становити 25% та набути чинності 3 травня — що дозволить автовиробникам отримувати відшкодування за ці мита до суми, еквівалентної 3,75% вартості виробленого в США автомобіля протягом одного року. Відшкодування знизиться до 2,5% вартості автомобіля на другий рік, а потім буде повністю скасовано.

Очікується, що Трамп запровадить ці зміни перед поїздкою до Мічігана 29 квітня на захід, присвячений 100-річчю з моменту його вступу на посаду.

За словами джерел, автовиробники, які практично щодня спілкувалися з адміністрацією Трампа, домоглися певного полегшення, тоді як Трамп отримав зобовʼязання щодо досягнення своїх цілей у сфері внутрішнього виробництва.

Ці кроки покликані дати автовиробникам час для переміщення ланцюжків постачання деталей назад у США і, ймовірно, стануть значним стимулом для автовиробників у короткостроковій перспективі, сказало джерело, знайоме з планом. Автовиробникам доведеться звернутися до уряду за відшкодуванням, і поки що не зрозуміло, звідки надійдуть ці кошти.

Контекст

Аналітики передбачили більш високі ціни на автомобілі внаслідок введення Трампом мит. Morgan Stanley підрахував, що 25% тариф може збільшити середню вартість автомобіля на $6000, що призведе до зростання цін на 10-12%.

Перед оголошенням нових мит на початку цього місяця Трамп застеріг провідних автовиробників від підвищення цін. Автовиробники та постачальники галузі заявили, що повернення своїх заводів у США – мета митного плану Трампа – може зайняти роки.

Помʼякшення впливу автомобільних мит є черговим кроком у відході від елементів торговельної політики президента після потрясінь на ринку та інтенсивного лобіювання з боку компаній та країн.

Раніше цього місяця Трамп запровадив 90-денну паузу за багатьма митами, які він запровадив лише за кілька днів до цього. Нещодавно він також помʼякшив тон щодо Китаю, після того як підвищив мита на імпорт із цієї країни до 145%.