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Нові тарифи Трампа торкнуться понад $460 млрд річного імпорту автомобілів та автозапчастин

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Тарифи президента США Дональда Трампа на імпорт автомобілів та автозапчастин будуть охоплювати понад $460 млрд американського щорічного імпорту. про це пише Reuters 3 квітня.

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Деталі 

  • Оновлений указ Трампа про автомобільні тарифи включає майже 150 категорій автозапчастин, на які будуть введені мита з 3 травня, через місяць після того, як 4 квітня вступлять у силу 25%-ні тарифи на імпорт транспортних засобів.
  • До списку товарів, що підпадають під нові тарифи, потрапили двигуни, трансмісії, літій-іонні акумулятори, а також дешевші запчастини, такі як шини, амортизатори, свічкові дроти та гальмівні шланги. 
  • Крім того, мита стосуватимуться автомобільних комп’ютерів, які входять у категорію компʼютерної техніки. Загальний імпорт комп’ютерної техніки, включаючи ноутбуки та жорсткі диски, у 2024 році складе $138,5 млрд.
  • Загальний імпорт автомобілів та запчастин без урахування компʼютерної техніки становить $459,6 млрд.
  • Перелік автозапчастин і терміни введення тарифів були оприлюднені перед оголошенням про основний 10%-й тариф на весь американський імпорт. Водночас нові тарифи на автомобілі не стосуватимуться взаємних тарифів, що вступають у силу з 5 квітня.
  • Крім того, Білий дім доручив Міністерству торгівлі розробити процедуру, за якою вітчизняні виробники зможуть подавати запити на імпорт інших автозапчастин у межах 90 днів.
  • Для автомобілів, що підпадають під угоду США, Мексики та Канади, імпортери зможуть сплачувати 25%-і мита лише за ті частини, які виробляються поза межами США.

Контекст 

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт товарів до США. 2 квітня під час виступу в Рожевому саду Білого дому він продемонстрував таблицю, в якій було зазначено 74 країни, включаючи ЄС, і розміри мит. Нові тарифи набудуть чинності 5 і 9 квітня.

США запроваджують мита на імпорт з Китаю на рівні 34%, з ЄС – 20%, з Великої Британії – 10%, з України – 10%. Найвищі тарифи накладено на Камбоджу (49%), В’єтнам (46%) і Шрі-Ланку (44%).

Торгові ринки відчувають наслідки торгової війни: акції знизились, а облігації та долар виросли. ЄС і Китай пообіцяли вжити контрзаходів на митні заходи США, в той час як Велика Британія сподівається на досягнення великої торгової угоди з Вашингтоном. Детальніше про це тут.

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