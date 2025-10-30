У південнокорейському місті Пусан відбулася перша за шість років зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Серед іншого вони обговорили російсько-українську війну, повідомив Трамп після зустрічі на борту Air Force One.

Деталі

За його словами, обидві сторони налаштовані співпрацювати, щоб знайти шляхи її припинення, хоча конфлікт, на думку Трампа, здається затяжним і складним.

«Ми серйозно обговорювали Україну. Сторони воюють, і, можливо, іноді так і має бути. Це божевілля, але Сі готовий допомогти, і ми працюватимемо разом», – зазначив Трамп.

Водночас він визнав, що можливості США та Китаю обмежені. Питання російської нафти, яку активно купує Китай, не було ключовою темою. Натомість Трамп підкреслив, що Індія діє розумно в цьому контексті.

«Мене турбує не прибуток, а тисячі загиблих солдатів. Війна не стосується ані США, ані Китаю напряму, але я хочу, щоб вона закінчилася», – додав він.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що торгово-економічні зв’язки повинні залишатися основою відносин між країнами, а не джерелом конфліктів, повідомляє Xinhua.

«Торгівля має бути рушійною силою, а не перешкодою. Співпраця приносить довгострокові вигоди, а не цикл помсти», – наголосив Сі Цзіньпін. Він зазначив, що економічні команди Китаю та США досягли згоди щодо вирішення ключових проблем.

Сі Цзіньпін підкреслив, що обидві країни мають бути партнерами, а не суперниками, як цього вимагає історія та реальність.

Лідер Китаю також запропонував спільну роботу на глобальні цілі, зокрема підтримку саміту АТЕС у Китаї (2026) та G20 у США, щоб досягти позитивних результатів.

Контекст

Поки США та Європа не можуть вирішити, хто і як тиснутиме на Китай для завершення російсько-української війни, Пекін продовжує допомагати агресії РФ. Китай – ключовий уможливлювач російських військових зусиль проти України, дійшли до висновку на саміті НАТО ще минулого року.

Яскравим прикладом цього є ударні дрони Shahed-136, які Росія цьогоріч зробила основним засобом далекобійних атак. У версії «Шахеда» 2024 року виробництва було до 30% китайських деталей, 2025-го – до 66–80%.

Напруження у торговельних відносинах між США та Китаєм посилилося після того, як Пекін обмежив експорт рідкісноземельних металів, необхідних для електроніки та «зелених» технологій. Адміністрація Трампа відреагувала різкими заявами, що спричинили ринкову паніку. Проте сигнали про готовність до діалогу допомогли знизити ризики подальшої ескалації, сприяючи короткостроковому відновленню ринків.

10 жовтня, після погроз Трампа запровадити 100-відсоткові мита на китайські товари та нові експортні обмеження, ринки пережили найгірший день із квітня. Однак у неділю президент США пом’якшив риторику, написавши у Truth Social, що «з Китаєм усе буде добре» і що США прагнуть «допомогти, а не нашкодити».

Віцепрезидент Джей Ді Венс зазначив, що США мають «значну перевагу» у переговорах, але Трамп «готовий до розумного діалогу».