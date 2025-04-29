У Конгресі США ініціюють імпічмент Трампа

Конгресмен-демократ Шрі Танедар 28 квітня представив статті імпічменту проти президента США Дональда Трампа. Про це конгресмен оголосив в соцмережі Х . Це перша спроба оголосити імпічмент президенту під час його другого терміну.

Ключові факти

Танедар, який представляє 13-й округ Конгресу від штату Мічиган, заявив, що вніс статті про імпічмент президента Трампа оскільки той «ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не «бореться за Америку», а «руйнує і ставить під загрозу нашу демократію».

Танедар звинуватив Трампа в «зловживанні владою, грубих порушеннях Конституції та актах тиранії, які підривають американську демократію і загрожують верховенству права».

У своїх статтях про імпічмент конгресмен закидає Трампу перешкоджання правосуддю, зловживання владою, узурпацію влади, хабарництво та корупцію.

Резолюція містить сім статей імпічменту, в яких викладено низку конституційних порушень, серед яких – «створення незаконного офісу: шляхом створення Департаменту ефективності урядування («DOGE») та незаконного надання Ілону Маску повноважень односторонньо порушувати Конституцію».

Ці заходи майже напевно не матимуть жодних наслідків, з огляду на те, що республіканці контролюють і Палату представників, і Сенат, уточнює ЄП.

Контекст

Під час першого терміну Трампа щодо нього двічі оголошували імпічмент – за тиск на Україну з метою розслідування щодо Гантера Байдена і підбурювання до насильства, що призвело до заворушень у Капітолії 6 січня.

У США рейтинг громадського схвалення президента Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому – 42%, оскільки американці насторожені його зусиллями з розширення своєї влади, свідчить опитування Reuters/Ipsos, що завершилося 21 квітня.

Близько 83% з 4306 респондентів заявили, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче. По низці питань, від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства закону, опитування показало, що американці, які не схвалюють діяльність Трампа, чисельно перевершують тих, хто схвалює по кожному питанню в опитуванні.