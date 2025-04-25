Трамп заявив, що уклав «200 торгових угод» і отримав дзвінок від Сі Цзіньпіна. Китай спростовує переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін нібито дзвонив йому. Про це він сказав в інтервʼю Time, незважаючи на спростування Пекіна про те, що активних переговорів між країнами не ведеться і Вашингтону слід «перестати створювати плутанину».
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Ключові факти
- Трамп заявив, що він уклав «200 угод» після призупинення нових так званих взаємних мит щодо країн, але жодна з них досі не була оголошена.
- «Я маю справу з усіма компаніями, дуже дружніми країнами. Ми зустрічаємось із Китаєм. У нас все гаразд з усіма. Але зрештою я уклав усі угоди», — сказав він.
- На питання, коли він збирається оголосити про ці угоди, Трамп відповів: «Я уклав 200 угод». На уточнююче запитання чи дійcно були укладені ці угоди він сказав «100%», але відмовився повідомити, з ким саме.
- На запитання, чому він не оголосив про досягнуті домовленості, Трамп відповів: «Я сказав би, протягом наступних трьох-чотирьох тижнів, і, до речі, ми вже закінчили».
- Трамп також заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін дзвонив йому, сказавши: «Він дзвонив. І я не думаю, що це є ознакою слабкості з його боку». Трамп не став вдаватися до подробиць дзвінка або коли він відбувся.
- Під час вильоту з Вашингтона на похорон Папи Франциска, журналісти попросили Трампа уточнити, чи розмовляв він із Сі після того, як США ввели жорсткі мита у розмірі до 145% на китайський імпорт. «Я не хочу це коментувати, але я розмовляв з ним багато разів», – сказав Трамп.
- Водночас МЗС Китаю знову заявило, що Китай та США не ведуть переговорів. «Китай і США не ведуть жодних консультацій чи переговорів щодо мит. США мають припинити створювати плутанину», – написало міністерство закордонних справ Китаю у X.
Контекст
Після повернення до Білого дому в січні Трамп зробив кілька заяв про нібито контакти між США та Китаєм, які згодом були поставлені під сумнів.
Минулого місяця Трамп заявив, що Сі нібито планує відвідати США і «приїде в недалекому майбутньому». Однак обізнані джерела стверджують, що жодних переговорів між Вашингтоном та Пекіном про саміт не було.
Трамп також неодноразово згадував торгові переговори між країнами, хоча, за словами людей у Вашингтоні та Пекіні, вони ще не відбулися.
22 квітня Трамп заявив, що готовий скоротити мита на китайські товари. За його словами, 145% мита проти Китаю буде знижено. «Але вони не будуть нульовими», – зауважив він. Ця подія стала приємною новиною для інвесторів, яких налякали агресивні дії Білого дому в останні тижні.
Китай нібито теж розглядає можливість скасування 125% мит на деякі американські товари. За даними Reuters, Пекін просить компанії визначити, який імпорт може потрапити під винятки.
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