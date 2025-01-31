Трамп пригрозил странам БРИКС 100% импортной пошлиной за отказ от доллара

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС 100% пошлиной, если те объединятся и создадут собственную валюту, об этом он заявил в соцсетях 31 января.

Ключевые факты

По словам Трампа, он потребует от стран-членов БРИКС взять на себя обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту вместо доллара США, иначе они столкнутся со 100% тарифами.

Трамп также подчеркнул, что нет никакого шанса, что БРИКС заменит американский доллар в международной торговле или где-нибудь еще. Любая страна, которая попытается это сделать, «должна приготовиться к тарифам и попрощаться с Америкой».

«Мы будем требовать обязательств от этих, казалось бы, враждебных стран, что они не будут создавать новую валюту БРИКС, не будут поддерживать никакую другую валюту для замены сильного доллара США, иначе они столкнутся со 100% тарифами и могут попрощаться с продажами на замечательном рынке США», – сказано в заявлении.

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Контекст

В начале декабря Трамп пригрозил обложить 100% пошлиной товары блока из девяти стран – БРИКС – Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, к которым присоединились Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты, если они будут вредить доллару США, писало издание «Голос Америки».

Турция, Азербайджан и Малайзия подали заявки на членство в блоке, а несколько других стран выразили заинтересованность в присоединении.

Хотя доллар США является самой распространенной валютой в мировом бизнесе, члены БРИКС говорят, что им надоело доминирование США в мировой финансовой системе.

Согласно данным МВФ, страны мира держат более 58% валютных резервов в долларах, и такие основные товары, как нефть, преимущественно покупаются и продаются за доллары. Однако БРИКС заявляет о намерении обслуживать торговлю в других валютах – процесс, известный как дедолларизация.