Shein і Temu переорієнтовують рекламні бюджети на Європу та Бразилію через мита Трампа – Reuters

Shein і Temu знижують присутність на американському ринку через нові мита та спрямовують рекламні витрати на Європу й Бразилію – аналітики розглядають це як сигнал про глобальну зміну стратегії китайських платформ. Про це пише Reuters з посиланням на відповідні документи.

Деталі

Найбільше зростання витрат на рекламу зафіксовано у Франції та Великобританії. Shein збільшив рекламний бюджет на 35% у цих країнах, тоді як Temu, що належить PDD Group, підвищив витрати на 40% у Франції та на 20% у Великобританії порівняно з попереднім місяцем, пише видання.

Зростання реклами в Європі (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія) пов’язане з обмеженнями в США, де президент Дональд Трамп скасував торговельну пільгу de minimis, що дозволяла безмитне ввезення товарів вартістю до $800.

Ця пільга сприяла швидкому зростанню Shein і Temu в США, де вони продавали одяг за $12 та аксесуари за $5, отримуючи більшу частину доходів.

Обидві компанії, що імпортують товари з Китаю, у квітні скоротили витрати на цифрову рекламу в США напередодні введення заборони на de minimis 2 травня. Через торговельну політику Трампа, спрямовану проти дешевих імпортних товарів, Shein і Temu підвищують ціни, що може негативно вплинути на їхню маржу.

У США ці платформи здобули популярність завдяки низьким цінам, обходячи конкурентів, таких як Old Navy від Gap, Zara від Inditex, H&M та деякі доларові магазини. Під час останнього сезону святкових покупок вони також підняли ціни на рекламні ставки.

Зазначається, що Shein і Temu, ймовірно, не зможуть залучити стільки нових клієнтів у США, як раніше. Натомість компанії зосереджуються на утриманні наявних американських покупців, що контрастує з їхньою новою стратегією міжнародної цифрової реклами.

У Великобританії реклама сприяє збільшенню завантажень додатків Shein і Temu. Завантаження Shein зросли на 25% за місяць, а Temu – більш ніж удвічі. Проте кількість щоденних активних користувачів додатків зростає повільно: у Shein – на 5%, у Temu – на 10%.

Порівняно з минулим роком, Temu збільшив витрати на рекламу у Великобританії на 20%, а у Франції – на 115%. Shein підвищив витрати на 45% у Франції та на 100% у Великобританії.

У США середньодобові витрати Temu на рекламу в Facebook, Instagram, TikTok, Snap, X і YouTube з 31 березня по 13 квітня знизилися на 31% порівняно з попередніми 30 днями, за оцінками Sensor Tower. Витрати Shein на рекламу в Facebook, Instagram, TikTok, YouTube і Pinterest за той же період впали на 19%.

Shein і Temu також перенаправляють частину цифрової реклами до Бразилії. Shein, який виробляє товари в Бразилії для латиноамериканських ринків, у квітні збільшив витрати на рекламу на 140% порівняно з минулим роком, щоб конкурувати з Temu, який вийшов на цей ринок.

Витрати Temu на рекламу в Бразилії цього року зросли в 800 разів порівняно з минулим роком, коли компанія активно просувалася перед запуском у червні 2024 року.

Контекст

2 квітня 2025 року, який Дональд Трамп охрестив «Днем визволення», США запровадили 10% мито на весь імпорт і підвищили тарифи для 57 країн, зокрема Китаю.

Вже 9 квітня Білий дім оголосив про зростання мит на китайські товари до 125%. Для держав, які не відреагували на попередні кроки Вашингтона, запровадження нових тарифів відклали на 90 днів. Удар по китайському експорту призвів до падіння виробництва на місцевих фабриках та масових неоплачуваних відпусток – попит на продукцію, від одягу до техніки, скоротився.

Згодом, Трамп частково пом’якшив риторику: він ввів 90-денну паузу для частини тарифів, а мита на імпорт з Китаю тимчасово підвищили до 145%. Попри заявлену готовність до переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном, Пекін не квапиться виходити на контакт.

22 квітня президент США заявив про намір знизити мита, уточнивши, що тариф у 145% буде скорочено, однак «не до нуля». Коментар частково заспокоїв інвесторів, які нервово реагували на агресивні торговельні кроки адміністрації останніми тижнями.