Президент США Дональд Трамп висловив сумніви щодо можливості прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним через їхню глибоку особисту ворожнечу. Про це він заявив 15 вересня перед журналістами, готуючись до посадки на борт президентського літака Air Force 1.

Деталі

Трамп укотре наголосив, що зміг зупинити сім воєн, однак визнав, що припинення війни Росії проти України виявилося значно складнішим завданням, ніж він передбачав.

«Я вважав, що ця війна буде для мене легкою, але вона виявилася складною», – зазначив лідер США. Головною перепоною для встановлення миру він назвав сильну взаємну неприязнь між лідерами України та Росії.

«Ненависть між Зеленським і Путіним просто неймовірна», – сказав Трамп.

Ця оцінка змусила його засумніватися в доцільності прямих переговорів між Києвом і Москвою. На питання, чи вірить він у можливість таких перемовин, Трамп відповів: «Не впевнений. Мабуть, мені самому доведеться вести ці розмови».

Щодо термінів можливої розмови він висловився розмито, сказавши, що це може статися «досить скоро». На уточнення, чи може наступним кроком стати тристоронній саміт, Трамп відповів, що формат не має значення.

«Переговори будуть – називайте це самітом чи просто зустріччю, це не важливо. Але, ймовірно, мені доведеться брати в них участь. Вони так сильно ненавидять один одного, що майже не можуть спілкуватися», – підсумував президент.

Контекст

8 вересня Трамп оголосив про намір провести переговори з Путіним «найближчим часом», а також зустрітися з лідерами європейських країн у Білому домі. За його словами, розмова з Путіним відбудеться «дуже скоро, протягом кількох днів».

«Ми це зробимо і вирішимо ситуацію між Росією та Україною», – наголосив він. Крім того, Трамп згадав про можливі візити європейських лідерів до Білого дому, не розкриваючи їхніх імен.

12 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про тимчасову паузу в переговорах між Україною та Росією. Він наголосив, що не варто «носити рожеві окуляри» та розраховувати на швидкі результати від переговорного процесу щодо України.