Пошукові запити українською в e-commerce зростають. Promodo дослідила тенденцію за категоріями

Середня кількість комерційних запитів українською мовою в Google зросла на 5% за 2024 рік. Очікується, що цьогоріч середня кількість пошукових запитів українською зросте до 36,6%. Про це йдеться в дослідженні Promodo, проведеному на основі 341 000 запитів у різних галузях електронної комерції.

Ключові факти

У категорії «Зоотовари» 41% пошукових запитів – українською. Зокрема, «корм для котів» зріс на 49% за рік, до 12 100 запитів. «Корм для котов» користувачі шукають удвічі рідше – 6600 запитів.

У категорії «Електроніка» частка запитів українською становить 21,3% проти 78,7% російською мовою. Це на 4,4% більше, ніж роком раніше. Наприклад, пошук словосполучення «безпровідні навушники» зріс на 3%, до 22 800 запитів за рік, тоді як «беспроводные наушники» шукали на 18% рідше відносно 2023 року – 22 200 раз.

Категорія «Алкоголь» українською мовою зросла до 21,4% частки всіх пошукових запитів при пошуку товарів. Зростання – 3,5% рік до року. Зокрема, слово «текіла» користувачі шукають на 22% більше, ніж у 2023-му. Всього 6600 запитів. Втім, попри падіння російськомовної версії слова «текила» на 18%, кількість таких запитів – 8100.

Позитивна динаміка у ніші «Дитячі товари», де запити українською мовою зросли із 47,8% до 50,6%. Замість російськомовного слова «игрушки» українці почали частіше використовувати «іграшки». Використання українськомовного варіанта слова зросло на 49% за рік, до 40 500 запитів. Цей показник зрівнявся з російськомовними запитами «игрушки», кількість яких також 40 500.

Третини досягла частка комерційних запитів у категорії «Косметика». Зокрема, запит «пудра для обличчя» збільшився на 233%, тоді як «пудра для лица» впав на 21%.

У медицині найбільше зростання показав запит «амізон ціни» – плюс 179%. Майже 30% усіх пошукових запитів у категорії – українською. Роком раніше їх було 26%. У категорії «Спорт» частка пошуку товарів українською мовою – 43%.

Середня кількість пошукових запитів українською мовою у 2024 році зросте до 36,6%, очікують у Promodo.

Контекст

У 2023 році майже 26% пошукових запитів у e-commerce була українською мовою, йдеться в минулорічному дослідженні Promodo. Кількість пошукових запитів слова «текіла» українською мовою за два роки зросла на 86%, а «корм для котів» – на 326%.

За даними компанії EVO, торік майже 10 млн українців купували товари онлайн. З них 1,5 млн зробили свою першу покупку саме у 2023-му. А загальна сума продажів товарів і послуг через інтернет становила понад 182 млрд грн.