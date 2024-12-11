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Поисковые запросы на украинском в e-commerce растут. Promodo исследовала тенденцию по категориям

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

1 хв читання

Поисковые запросы на украинском в e-commerce растут. Promodo исследовала тенденцию по категориям /Иллюстрация Shutterstock

Иллюстрация Shutterstock

Среднее количество коммерческих запросов на украинском языке в Google выросло на 5% за 2024 год. Ожидается, что в этом году среднее количество поисковых запросов на украинском языке вырастет до 36,6%. Об этом говорится в исследовании Promodo, проведенном на основе 341 000 запросов в разных сферах электронной коммерции.

Ключевые факты

  • В категории «Зоотовары» 41% поисковых запросов – на украинском. В частности, «корм для котів» вырос на 49% за год, до 12 100 запросов. «Корм для котов» пользователи ищут вдвое реже – 6600 запросов.
  • В категории «Электроника» доля запросов на украинском языке составляет 21,3% против 78,7% на русском языке. Это на 4,4% больше, чем годом ранее. К примеру, поиск словосочетания «безпровідні навушники» вырос на 3%, до 22 800 запросов в год, тогда как «беспроводные наушники» искали на 18% реже по отношению к 2023 году – 22 200 раз.
  • Категория «Алкоголь» на украинском языке выросла до 21,4% доли всех поисковых запросов при поиске товаров. Рост – 3,5% год к году. В частности, слово «текіла» пользователи ищут на 22% больше, чем в 2023 году. Всего 6600 запросов. Впрочем, несмотря на падение русскоязычной версии слова «текила» на 18%, количество таких запросов – 8100.
  • Позитивная динамика в нише «Детские товары», где запросы на украинском языке выросли с 47,8% до 50,6%. Вместо русскоязычного слова «игрушки» украинцы стали чаще использовать «іграшки». Использование украиноязычного варианта слова выросло на 49% за год, до 40 500 запросов. Этот показатель сравнялся с русскоязычными запросами «игрушки», количество которых также 40 500.
  • Трети достигла доля коммерческих запросов в категории «Косметика». В частности, запрос «пудра для обличчя» увеличился на 233%, тогда как «пудра для лица» упал на 21%.
  • В медицине самый большой рост показал запрос «амізон ціни» – плюс 179%. Почти 30% всех поисковых запросов в категории – на украинском. Годом раньше их было 26%. В категории «Спорт» доля поиска товаров на украинском языке – 43%.
  • Среднее количество поисковых запросов на украинском языке в 2024 году вырастет до 36,6%, ожидают в Promodo.

Контекст

В 2023 году почти 26% поисковых запросов в e-commerce были на украинском языке, говорится в прошлогоднем исследовании Promodo. Количество поисковых запросов слова «текіла» на украинском языке за два года выросло на 86%, а «корм для котів» – на 326%.

По данным компании EVO, в прошлом году почти 10 млн украинцев покупали товары онлайн. Из них 1,5 млн совершили свою первую покупку именно в 2023-м. А общая сумма продаж товаров и услуг через интернет составила более 182 млрд грн.

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