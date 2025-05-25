Президент Володимир Зеленський 25 травня повідомив про повернення з російського полону ще 303 українських військових. Це третя частина обміну у межах формату «1000 на 1000», домовленість про який була досягнута за посередництва Туреччини.

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«Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту», — йдеться у дописі Зеленського у Facebook.

Президент подякував команді, яка цілодобово працювала над організацією обміну, і запевнив, що Україна зробить усе, щоб повернути кожного і кожну з російського полону.

23 і 24 травня з російського полону повернулися 390 і 307 українських захисників, відповідно.

Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Фото пресслужба Володимира Зеленського Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Третя частина обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000" Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У Стамбулі 16 травня відбулася зустріч української та російської делегацій. Це перші з 2022 року переговори між Україною та РФ. Сторони домовилися про обмін за формулою «1000 на 1000» найближчими днями.

18 травня за дорученням президента Володимира Зеленського відбулося засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених. Було узгоджено покроковий план обміну – з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів.

22 травня Зеленський провів нараду з підготовки обміну. Україна передала РФ свій список на обмін. У Кремлі підтвердили, що зацікавлені в тому, щоб здійснити обмін у максимально швидкому режимі, і список уже отримали.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що першим кроком переговорів про досягнення справедливого та сталого миру для України має стати домовленість про обмін полоненими «1000 на 1000». Другим – визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ.

За даними джерел Bloomberg, наступний раунд переговорів РФ та України може відбутися вже наступного тижня, але місце поки що точно не відоме. Так, РФ виступає проти участі Ватикану у переговорах і вважає Туреччину найкращим місцем для продовження перемовин.