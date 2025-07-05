Анатолій Рогальський йде з посади директора з маркетингу monobank. Про це він повідомив у своєму Threds та підтвердив у коментарі Forbes. Серед причин Рогальський називає відсутність для себе нового виклику всередині компанії.

Ключові факти

«Це було моє рішення, яке обговорювали з партнерами», – повідомив Рогальський. Компанія з повагою поставилась до цього та запропонувала гідні й коректні умови виходу, додає він.

Деталі звільнення Рогальський не розкриває через конфіденційність за домовленістю сторін. «Це не спонтанне рішення, діалог про майбутнє тривав уже певний час, – розповідає він. – Зараз настав час планового піврічного рев’ю, яке стало природною нагодою ухвалити остаточне рішення».

Плани на майбутню діяльність Рогальський не розкриває, але додає, що поки знаходиться у відпустці.

Контекст

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери ПриватБанку Олег Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський.

monobank працює під ліцензією Універсал Банку, що входить до групи «ТАС» бізнесмена Сергія Тігіпка.

Анатолій Рогальський є рідним братом співзасновника monobank Михайла Рогальського. До monobank він працював копірайтером у ПриватБанку, потім – у команді нового проєкту Приватмаркет під керівництвом Дмитра Дубілета.

У 2021-му Анатолій Рогальський увійшов у рейтинг Forbes 30 до 30.

Позицію директора з маркетингу в monobank він займав протягом восьми років.