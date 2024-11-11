Ціна Bitcoin оновила історичний максимум, перетнувши позначку в $82 000

Зростання ціни відбувається на оптимізмі щодо можливої сприятливої регуляції після обрання Дональда Трампа президентом США та підтримки галузі в Конгресі.

Деталі

На 14:27 за Києвом вартість Bitcoin скорегувалася до $82 078.

За останній тиждень курс біткоїна зріс на майже 15%, приріст за останній місяць перевищив 25%. За рік найпопулярніша криптовалюта подорожчала вже більш ніж удвічі.

Водночас Ethereum, друга за капіталізацією криптовалюта, опустилася до $3,181 за одиницю, втративши за добу 0,2% вартості.

Solana за добу зросла на майже 6%, до $216 за токен.

Зростання Bitcoin базується на очікуваннях позитивних змін у регулюванні криптовалют. Республіканська партія наближається до повного контролю над Конгресом, зазначає Financial Times.

Це дасть змогу новій адміністрації «провести підтримуючу політику для цифрових активів після вступу на посаду» Трампа, вважають аналітики Standard Chartered.

Контекст

Вартість Bitcoin більш ніж подвоїлася з мінімуму цього року $38,505.

Імпульсу крипторинку надала перемога Дональда Трампа на виборах, адже він відомий своєю підтримкою криптовалют і обіцянками сприяти розвитку галузі у випадку повернення до Білого дому.

Трамп підкреслював переваги біткоїна протягом усієї своєї передвиборчої кампанії і навіть просував нове підприємство, створене деякими з його давніх бізнес-партнерів і підтримане його синами.

Трамп уже пообіцяв зробити США криптовалютним центром світу та створити стратегічний резерв біткоїнів. Позитивні коментарі Трампа щодо цієї криптовалюти зʼявилися попри на те, що під час свого попереднього президентства він називав біткоїн «аферою».

Особливо аналітики виділяють його плани звільнити голову SEC Гері Генслера, що може значно знизити регуляторний тиск на криптовалютний сектор. Генслер відомий своєю жорсткою позицією щодо крипторинку. Голова SEC вважає, що наявні регуляторні правила для криптовалют достатні і що більшість криптооперацій порушують закони про цінні папери.