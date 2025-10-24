Цього року в Україні планується ввести в експлуатацію системи накопичення енергії ємністю 500 МВт-год, а наступного року – ще 1000 МВт-год. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час заходу Forbes Ukraine «Енергія бізнесу», що відбувся 24 жовтня.
Деталі
- Зростання інтересу до систем накопичення енергії пояснюється сприятливими змінами в регуляторному середовищі, розвитком технологій та вигідною ціновою кон’юнктурою. «Регуляторна база у сфері накопичення енергії наразі сприяє залученню інвесторів, а не створює перешкоди», – зазначив він. Голова комітету прогнозує, що до кінця наступного року загальна потужність систем накопичення енергії в Україні може сягнути 1500 МВт, або ємністю близько 4000 МВт-год.
- Герус також пояснив, що більшість таких систем призначені не для забезпечення власних потреб, а для роботи на ринку допоміжних послуг, зокрема для регулювання частоти (РЧП, РВЧ) або цінового арбітражу – купівлі електроенергії в періоди низьких цін та продажу в періоди високих. «У цій сфері є економічна вигода та значний потенціал», – наголосив він.
Контекст
У квітні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав Закон №2046-IX, який регулює діяльність у сфері зберігання енергії та встановлює правовий статус оператора установок зберігання енергії. Цей закон закладає основу для розвитку технологій energy storage в Україні. До 2030 року потреба в системах зберігання енергії в Україні може досягти 2,2 ГВт, прогнозують у ETL Group.
Ринок зберігання енергії в Україні активно розвивається через зростання частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та потребу в забезпеченні стабільності енергетичної системи.
