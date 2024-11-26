У «Дії» можна буде подати заявку на сертифікат оператора протимінної діяльності – Шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про цифровізацію подання заявки операторами протимінної діяльності до органів сертифікації. Це можна буде зробити через портал «Дія», повідомив під час засідання уряду 26 листопада премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Ключові факти

Від початку російського вторгнення завдяки розмінуванню вдалося повернути у використання 35 500 кв. км території.

Понад 50 країн-партнерів долучилися до Коаліції розмінування, в країні працюють 66 сертифікованих операторів протимінної діяльності.

За словами Шмигаля, держава зацікавлена в тому, щоб їх ставало все більше.

«Тому Уряд ухвалює постанову про цифровізацію подання заявки до органів сертифікації. Це можна буде зробити через портал «Дія» з мінімальними затратами часу», – сказав він.

Контекст

Станом на жовтень 2024 року було сертифіковано 56 операторів, кількість саперів зросла до понад 4000, а в полях працює 98 машин для розмінування, за даними Мінекономіки.

Згідно з дослідженням Tony Blair Institute, збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети досягають $11,2 млрд щорічно, що співставно з 5,6% ВВП України в 2021 році. Найбільше втрачається через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків.

У жовтні 2024 року Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір із переможцем аукціону на послуги з розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ним став оператор протимінної діяльності «Українські сервіси розмінування». Він розміновуватиме 86 га в Миколаївській області.