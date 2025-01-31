В «Дії» теперь можно сообщить об отсутствии связи или мобильного интернета. Как отправить заявку (видео)

В приложении «Дія» теперь можно сообщить о проблемах с мобильным интернетом и связью, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 31 января. Услугу можно найти на главном экране приложения.

Ключевые факты

Чтобы сообщить об отсутствующей связи, необходимо выбрать сервис на главном экране «Дії», предоставить одноразовый доступ к геолокации и описать ситуацию.

В частности, указать, появляется ли проблема только при отключении света, выбрать мобильного оператора, объяснить, что именно не работает: интернет, звонки или обе услуги. Также нужно указать, где отсутствует связь – в помещении или на улице.

Популярне Категория Рейтинги Дата 28 января 30 чемпионов диджитализации

Чтобы отправить заявку при отсутствии интернета, необходимо заранее загрузить «Карту несокрушимости». Она пригодится и в других случаях, в частности для поиска укрытия или мест с генератором.

В случае исчезновения интернета можно оставить заявление в «Дії», оно автоматически отправится, когда вернется связь.

Заявление получит Национальная комиссия, осуществляющая регулирование связи. Она узнает места, где все еще есть проблемы с интернетом и связью, и совместно с операторами будет исправлять ситуацию.

Контекст

Постановление НЦУ от 16 июля 2024 года обязывает мобильных операторов до 1 февраля 2025-го снабдить 100% базовых станций генераторами и аккумуляторами, гарантируя 10 часов бесперебойной работы сети во время блэкаутов. Также до 1 декабря 2024-го операторы на 25% своих базовых станций должны обеспечить бесперебойную работу на 72 часа.

Качественная мобильная связь и доступ к интернету критически важны, особенно во время отключений электроэнергии. Ранее Минцифры анонсировало, что в «Дії» появится возможность пожаловаться на плохую связь, соответствующее постановление 17 декабря 2024 года одобрил Кабинет Министров. Ожидается, что сообщения помогут быстрее определять, где связь работает нестабильно, чтобы устранить эту проблему.