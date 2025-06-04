Європейська комісія працює над створенням плану повернення українських біженців до України після завершення бойових дій. Наразі в країнах ЄС проживає близько 4,3 млн українців, найбільше – у Польщі, Німеччині та Чехії. Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Деталі

Єврокомісія прагне розробити механізм поступового та обережного повернення, щоб уникнути різкого потоку мігрантів, який міг би створити навантаження як на Україну, так і на країни Євросоюзу.

Брюссель пропонує країнам ЄС створити «центри єдності» – інформаційні хаби, які надаватимуть консультації та підтримку українцям, що планують повернення.

У цих центрах допомагатимуть із пошуком роботи в Україні або в країні перебування, пропонуватимуть мовні курси та культурні заходи. Перші такі центри з’являться в Німеччині та Іспанії.

Тимчасовий захист для українців у ЄС планують продовжити до березня 2027 року. Після цього країни Євросоюзу мають сприяти переходу українців на інший правовий статус.

Винятки передбачені для вразливих груп – хворих, вагітних або батьків дітей, які навчаються в школах, щоб вони могли залишитися на довший термін або отримати спеціальні умови.

«Україна найбільше потребує своїх громадян», – зазначив комісар ЄС із питань міграції Магнус Бруннер.

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Контекст

Улітку 2024 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року. Станом на 28 лютого 2025 року, статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу отримали більш як 4,3 млн українців, які покинули країну через повномасштабну війну, розв’язану Росією, що на 100 000 осіб більше, ніж у попередньому році.

Механізм тимчасового захисту дозволяє українцям легально проживати в країнах-членах ЄС, які приєдналися до цієї програми, отримувати доступ до ринку праці, освіти, медичних послуг, соціального забезпечення та житла.