В іншому кольорі та з кращою камерою. Apple випустила нові моделі MacBook Air

Apple презентувала нові моделі MacBook Air, які є оновленням самого продаваного ноутбука компанії, оснащеного швидшим чипом M4 і покращеною камерою для відеоконференцій, йдеться у пресрелізі компанії 5 березня. Попередні замовлення розпочнуться 5 березня, а надійдуть у продаж пристрої з 12 березня.

Ключові факти

Базова модель нових ноутбуків, які створені для Apple Intelligence, коштуватиме $999, що на $100 дешевше, ніж попереднє покоління пристроїв.

Зокрема, 13-дюймовий MacBook Air коштує від $999, а більша 15-дюймова модель – від $1099.

Хоча він має той самий дизайн, як і торішній MacBook Air, новий компʼютер також буде доступний у новому небесно-блакитному кольорі, і тепер він підтримує кілька зовнішніх моніторів.

Новий компʼютер буде доступний у новому небесно-блакитному кольорі Фото офіційний сайт apple.com

З чипом M4 ноутбук виконує швидше і плавніше все, від повсякденних до більш складних завдань, таких як редагування фотографій і відео. Чип оснащений потужним 10-ядерним центральним процесором, до 10-ядерним графічним процесором та підтримує до 32 ГБ обʼєднаної памʼяті, що робить новий MacBook Air до двох разів швидшим, ніж модель M1.

Завдяки новим покращенням Siri користувачі можуть плавно перемикатися між усними та друкованими запитами, щоб прискорити виконання завдань протягом дня, а Siri може відповідати на тисячі питань про функції та налаштування Mac, надаючи покрокові інструкції про те, як щось зробити на Mac.

Завдяки доступу до ChatGPT, інтегрованому в Writing Tools і Siri, користувачі можуть вибрати доступ до експертних знань ChatGPT, щоб виконувати завдання швидше та простіше.

13-дюймовий MacBook Air коштує від $999, а більша 15-дюймова модель – від $1099 Фото офіційний сайт apple.com

Контекст

Анонс MacBook Air від Apple завершує серію випусків нових продуктів компанії за кілька тижнів. Крім нових ноутбуків Apple анонсувала висококласний настільний компʼютер Mac Studio з чипом, який може запускати передовий ШІ. Компанія також оновила свій iPad Air чипом M4, а минулого місяця анонсувала недорогий iPhone 16e.

Apple Inc. має намір найняти 20 000 нових робітників і виробляти сервери штучного інтелекту в США. Протягом наступних чотирьох років у США планується інвестувати $500 млрд.

Компанія планує восени 2025 року презентувати iPhone 17 Air, який стане найтоншою моделлю в історії лінійки iPhone. Новий пристрій позиціонується як «тестовий полігон для технологій майбутнього».