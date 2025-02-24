Apple анонсувала інвестиції $500 млрд і створення 20 000 робочих місць у США

Анонс відбувся через кілька днів після зустрічі Трампа та генерального директора Apple Тіма Кука в Овальному кабінеті.

Компанія Apple Inc. має намір найняти 20 000 нових робітників і виробляти сервери штучного інтелекту в США, повідомила компанія 24 лютого. Протягом наступних чотирьох років у США планується інвестувати $500 млрд.

Ключові факти

Компанія заявила, що планує витратити $500 мільярдів доларів усередині країни протягом наступних чотирьох років.

Команди та обʼєкти будуть розширюватися в Мічигані, Техасі, Каліфорнії, Аризоні, Неваді, Айові, Орегоні, Північній Кароліні та Вашингтоні.

Плани включають новий завод у Техасі, подвоєння Фонду передового виробництва США, виробничу академію та прискорені інвестиції у галузі штучного інтелекту.

Оголошені інвестиції та 20 000 нових робочих місць протягом наступних чотирьох років є найбільшим зобовʼязанням Apple у США на сьогоднішній день. Наразі Apple має понад 2,9 млн робочих місць по всій країні.

У рамках цього пакету інвестицій у США Apple та партнери відкриють новий передовий виробничий обʼєкт у Хʼюстоні для виробництва серверів, що підтримують Apple Intelligence.

Компанія нагадала, що Apple залишається одним із найбільших платників податків США, заплативши понад $75 млрд за останні пʼять років, включаючи $19 млрд у 2024 році.

Контекст

Під час першого терміну Трампа Apple також зробила кілька заяв про інвестиції в США та приписала Трампу виробництво Mac Pro у Техасі, хоча сама компанія виробляє компʼютери там із 2013 року.

Натомість Apple вдалося зберегти високу маржу прибутку та уникнути значного підвищення цін на продукцію під час першого президентства Трампа. З поверненням Трампа до влади з аналогічним планом підштовхнути американські компанії до виробництва товарів у США, щоб уникнути податків на імпорт з-за кордону, Apple застосовує аналогічну тактику з оголошенням про стратегічні інвестиції, що відповідає бажанням Трампа, пише Bloomberg.

У січні Кук був одним із кількох керівників американських технологічних компаній, які відвідали інавгурацію Трампа у Вашингтоні. Він також зустрічався з Трампом у президентському клубі Mar-a-Lago у Флориді після його перемоги на виборах у листопаді.