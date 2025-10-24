Новим членом наглядової ради найбільшого українського оператора зв’язку «Київстар» з 21 жовтня призначено Асік Ханде, яка замінила Дмитра Шимківа. Він обіймав цю посаду з 28 квітня 2023 року до 21 жовтня 2025 року. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані в системі розкриття НКЦПФР.

Деталі

Зазначається, що Асік Ханде перебуватиме в наглядовій раді з 21 жовтня 2025 року до 28 квітня 2026 року.

Протягом останніх п’яти років Асік Ханде обіймала такі посади: з квітня 2020 року по листопад 2021 року – менеджер зі стратегічного планування в VEON Holdings B.V. (Нідерланди); з листопада 2021 року по березень 2023 року – директор з питань управління ефективністю діяльності в VEON Holdings B.V. (Нідерланди); з березня 2023 року по вересень 2024 року – керівник апарату та директор групи зі стратегічних комунікацій і аналітики ефективності в VEON Group Holding Company Ltd. (ОАЕ); з вересня 2024 року й дотепер – директор групи з питань комунікацій та стратегії в VEON Group Holding Company Ltd. (ОАЕ).

Контекст

«Київстар» обслуговує близько 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн користувачів «Домашнього інтернету». Компанія пропонує цифрові сервіси, зокрема медичну платформу Helsi, платформу «Київстар ТБ» та сервіс райдхейлінгу й доставки Uklon.

Крім того, «Київстар» надає корпоративним клієнтам рішення в галузі хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки програмного забезпечення в Україні та співпрацює з міжнародними технологічними компаніями, такими як Starlink.

За перше півріччя 2025 року «Київстар» збільшив показник EBITDA на 32% – до $406 млн, а виручка зросла на 28% – до $539 млн.

Основним акціонером «Київстар» є телекомунікаційний холдинг VEON, який володіє 89,6% акцій компанії після виведення її на біржу, коли раніше мав 100% власності.