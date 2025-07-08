АТ «Укрзалізниця» починає закупівлю пасажирських вагонів нового покоління з очікуваною вартістю одного вагона 95,6 млн грн. Про це повідомила пресслужба компанії 8 липня.

Деталі

У 2025 році планується законтрактувати 100 нових вагонів, з яких п’ять одиниць будуть пілотною партією вагонів нового покоління для тестування та подальшого масштабування, зазначається у повідомленні компанії.

За словами очільника пасажирського напряму Олега Головащенка, перші вагони очікуються у 2028 році, а строк їх поставки становитиме 2,5 роки з моменту передоплати виробнику.

Вагони нового покоління матимуть низку покращень: кількість місць у купейному вагоні збільшиться до 44, а термін служби кузовів із нержавіючої сталі буде на 20 років довшим. Опалення стане повністю електричним із можливістю індивідуального регулювання температури в кожному купе, а довжина спальних місць досягатиме 2,2 м.

Один із п’яти вагонів буде інклюзивним, обладнаним електричним підйомником, пандусом для високих платформ та збільшеним купе для пасажирів із інвалідністю на кріслах колісних.

Крім того, вагони матимуть розетки з роз’ємами USB і Type-C, бездротову зарядку для смартфонів, пересувний столик для верхніх полиць і додатковий умивальник у коридорі.

За словами голови «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, п’ять вагонів нового покоління стануть тестовими для випробування нових технологій в реальних умовах. Закупівля відбуватиметься через тендер, який розпочнеться найближчим часом, а підписання контракту очікується через 2-3 тижні після його оголошення. Ці вагони потребуватимуть менше обслуговуючого персоналу завдяки сучасним системам управління.

Через обмеженість бюджетних коштів закупівля всіх вагонів нового покоління одразу неможлива, тому після успішного тестування пілотної партії планується поступове збільшення замовлень.

У наступні роки «Укрзалізниця» має намір щорічно нарощувати кількість нових вагонів, щоб замінити старі моделі та забезпечити потреби ключових маршрутів.

Контекст

2 травня «Укрзалізниця» отримала від Крюківського вагонобудівного заводу шість нових плацкартних вагонів – перших у цій модифікації, виготовлених за часи незалежності України. Ці вагони є частиною державної програми модернізації залізничного транспорту. У березні уряд виділив 4,4 млрд грн на оплату цієї партії та закупівлю ще 300 вагонів.

Держбюджет на 2025 рік передбачає спрощення умов контрактування, зокрема скасування обмежень на передоплату, що дозволить КВБЗ прискорити виробництво, розраховане на 30 місяців.

9 червня ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підписав із АТ «Укрзалізниця» контракт на поставку 95 пасажирських вагонів, включаючи 88 купейних спальних (КУП) та сім вагонів, адаптованих для перевезення осіб у кріслах колісних із купе для начальника поїзда (КУПІ). Поставка запланована до 31 грудня 2028 року, а загальна вартість контракту становить 4,475 млрд грн, профінансованих із державного бюджету.