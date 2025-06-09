Верховна Рада розпочне розгляд законопроєкту зі збільшенням видатків державного бюджету на 400 млрд грн на початку липня, ідеться у матеріалі Forbes Ukraine .

Ключові факти

Нардепи переглядатимуть бюджет для збільшення видатків на армію. Ухвалити остаточно цей закон парламент має в середині серпня, очікує голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

Військові просили збільшити фінансування на 750 млрд грн, однак уряд зрештою зупинився на сумі близько 400 млрд грн, розповів співрозмовник, дотичний до обговорення цієї теми.

Крім збільшення витрат на армію, в бюджету можуть бути інші точкові зміни, каже Підласа. Одна з можливих змін, за її словами, – збільшення фінансування ліків для тяжкохворих з рідкісними хворобами.

Збільшення видатків на 400 млрд грн може бути не останнім цього року, припускає очільниця бюджетного комітету. «Адже ситуація на полі бою і потреби оборони можуть дуже швидко змінюватись», – зазначила Підласа.

Контекст

Державний бюджет у 2025-му ухвалений з доходами на рівні 2,33 трлн грн та видатками 3,93 трлн грн, з них на фінансування оборонного сектору – 2,22 трлн грн.

Під час конференції Forbes Money міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив необхідність додаткового фінансування сил оборони на 400-500 млрд грн. Однак він наголосив, що для цього не потрібно буде підвищувати податки. Джерела додаткових коштів, за словами Марченка, – це економія видатків, перевиконання планових показників доходів бюджету та збільшення внутрішніх запозичень.