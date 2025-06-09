Верховна Рада розпочне розгляд законопроєкту зі збільшенням видатків державного бюджету на 400 млрд грн на початку липня, ідеться у матеріалі Forbes Ukraine.
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Ключові факти
- Нардепи переглядатимуть бюджет для збільшення видатків на армію. Ухвалити остаточно цей закон парламент має в середині серпня, очікує голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.
- Військові просили збільшити фінансування на 750 млрд грн, однак уряд зрештою зупинився на сумі близько 400 млрд грн, розповів співрозмовник, дотичний до обговорення цієї теми.
- Крім збільшення витрат на армію, в бюджету можуть бути інші точкові зміни, каже Підласа. Одна з можливих змін, за її словами, – збільшення фінансування ліків для тяжкохворих з рідкісними хворобами.
- Збільшення видатків на 400 млрд грн може бути не останнім цього року, припускає очільниця бюджетного комітету. «Адже ситуація на полі бою і потреби оборони можуть дуже швидко змінюватись», – зазначила Підласа.
Контекст
Державний бюджет у 2025-му ухвалений з доходами на рівні 2,33 трлн грн та видатками 3,93 трлн грн, з них на фінансування оборонного сектору – 2,22 трлн грн.
Під час конференції Forbes Money міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив необхідність додаткового фінансування сил оборони на 400-500 млрд грн. Однак він наголосив, що для цього не потрібно буде підвищувати податки. Джерела додаткових коштів, за словами Марченка, – це економія видатків, перевиконання планових показників доходів бюджету та збільшення внутрішніх запозичень.
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