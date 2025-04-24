Потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2025-й повністю забезпечені – Марченко

За перші чотири місяці року бюджетна підтримка України від ключових партнерів становить майже $17 млрд, повідомив на зустрічі фінансового блоку країн G7 у Вашингтоні міністр фінансів Сергій Марченко. Він заявив, що потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік повністю забезпечено.

Ключові факти

Марченко виступив на зустрічі фінансового блоку країн G7 під час робочого візиту до Вашингтона в межах Весняних зборів МВФ і Світового банку.

У заході взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн – членів G7, керівництво МВФ, Світового банку та Європейської комісії.

Було обговорено стан фінансової системи України у 2025 році, важливість продовження комплексної підтримки України як під час повномасштабної війни, так і після завершення активних бойових дій.

«У поточному році бюджетна підтримка від ключових партнерів становить $16,8 млрд. Завдяки нашій злагодженій співпраці потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік повністю забезпечено. Водночас маємо залишатися фінансово підготовленими до будь-якого розвитку подій», – сказав міністр фінансів.

Він додав, що за будь-яких умов у 2026 році «міжнародна підтримка залишається критично важливою для збереження фінансової стабільності, відновлення економіки та залучення іноземних інвестицій».

За результатами першого кварталу 2025 року доходи загального фонду державного бюджету зросли на $1 млрд порівняно з аналогічним періодом 2024-го. Крім того, завдяки випуску державних облігацій до бюджету вже залучено $3 млрд у 2025 році.

Скорочення дефіциту бюджету прогнозується до 19,4% ВВП у 2025-му з 24% у 2024 році.

Контекст

Потреба у зовнішньому фінансуванні у 2025 році залишається значною і становить $39,3 млрд.

31 березня до держбюджету надійшов восьмий транш обсягом близько $400 млн (300,47 млн СПЗ) від МВФ у межах чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

Також у квітні до України надійшли €3,5 млрд від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility. Транш складається з пільгового фінансування (€3,1 млрд) та грантової підтримки (€400 млн).

9 квітня 2025 року ЄС переказав Україні €1 млрд у межах ініціативи G7 ERA, що спрямовані на покриття пріоритетних бюджетних витрат.

Японія надасть кредит Україні в розмірі 471,9 млрд японських єн (близько $3 млрд) у межах ініціативи G7 ERA.