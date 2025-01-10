У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Галущенка

Ключові факти

Серед причин для внесення постанови депутати називають «системну корупцію в енергетиці, ігнорування викликів на засідання парламенту та комітетів і ТСК, провалену роботу по захисту частини енергетичної інфраструктури, втрату репутації серед партнерів», міністра звинуватили у брехні та маніпуляціях, а також неприйнятній поведінці під час Години запитань до уряду.

Фракція «Голос» вимагає, щоб Галущенко прийшов до Ради з доповіддю про корупцію в Міненерго, інакше погрожує блокувати трибуну.

«Зараз просто закликаю інших народних депутатів та депутаток підтримати постанову про відставку Галущенка», – написала Совчун, яка зареєструвала відповідний документ.

За словами Совсун на Годині питань до уряду 10 січня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що добудова Хмельницької АЕС домовлена з американцями.

«На що я його виправила, що ми як члени комітету енергетики отримали повідомлення від делегації Єврокомісії та Посольства США в Україні, які стурбовані, що в публічному просторі зʼявляється інформація, що вони ніби-то офіційно підтримують добудову ХАЕС. Насправді жодної підтримки з боку партнерів немає, і вони хотіли б в майбутньому уникнути таких маніпуляцій», – заявила вона.

Шмигаль відповів, що Міністерство енергетики працює з компанією «Westinghouse», я попросив Галущенка додати деталі до цього питання.

«Насправді це саме так, і якщо ми говоримо про третій і четвертий, то саме в тексті закону є норма, яка говорить про те, що ці блоки будуть працювати на американському паливі. А от стосовно позиції клерків середнього звена представництва Єврокомісії, Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствам і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу», – заявив міністр.

Контекст

Галущенка призначили на посаду міністра енергетики у 2021 році. Із травня 2020 року він був віцепрезидентом «Енергоатома». року. У 2013-2014 роках працював у цій компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

У серпні 2024 року у Києві затримали заступника Галущенка Олександра Хейла. Його викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничодобувного обладнання із прифронтового району. Крім Олександра Хейла 10 серпня правоохоронці затримали також топменеджерів Миколаївської електропостачальної компанії та ДП «Краснолиманська», а також одного з власників приватної енергокомпанії. Головне про гучну справу – читайте тут.

Законопроєкт про будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, зареєстрований урядом у квітні 2024 року під №11146, отримав підтримку енергетичного комітету Верховної Ради 17 червня для ухвалення за основу. Невдовзі спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що серед депутатів є значний консенсус щодо цього документа. У грудні 2024-го Рада зняла з розгляду законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.