Участь Європи матиме вирішальне значення для припинення війни та збереження миру – Келлог

Європа матиме «вирішальне значення» для припинення війни РФ проти України та збереження миру. Про це написав спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог у соцмережі Х 17 лютого за підсумками Мюнхенської безпекової конференції. Напередодні він повідомив, що американська позиція щодо мирних переговорів передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать .

Ключові факти

«Америка перш за все» не означає, що Америка одна, а участь Європи буде мати вирішальне значення для припинення війни та збереження миру», – написав він.

Келлог повідомив, що в останній день Мюнхенської безпекової конференції, 16 лютого, зустрівся із премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен, канцлером Австрії Александером Шалленбергом, генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу та держсекретарем МЗС Фінляндії Пасі Раджалою.

Контекст

12 лютого Трамп оголосив про двосторонні переговори з Путіним з метою покласти край майже трирічній війні, що викликало тривогу в європейських столицях, які побоюються, що угода може бути укладена без їхньої участі.

15 лютого спецпредставник Трампа по Україні і РФ Кіт Келлог заявив, що європейські країни не «матимуть місця за столом» переговорів, але їхня думка може бути врахована. Це сталося після того, як США направили європейським столицям запит про надання інформації про те, яку зброю, гроші та миротворчі війська вони могли б надати Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Європа хоче взяти участь у переговорах, то їй необхідно чітко розуміти, чого вона хоче і що вона може запропонувати.

17 лютого президент Європейської Ради Антоніу Кошта наголосив, що ЄС має взяти участь у переговорах із Росією щодо закінчення війни в Україні, щоб визначити майбутню архітектуру безпеки Європи.

18 лютого у Саудівській Аравії очікуються переговори про потенційну угоду про припинення війни в Україні між високопосадовцями США та Росії.