Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від угоди про надра і попередив про наслідки

Президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди, за якою американські компанії отримують пріоритетне право на видобуток рідкоземельних металів в Україні. Про це 30 березня заявив президент США Дональд Трамп журналістам на борту літака Air Force One, пише Reuters . Трамп попередив, що відмова від угоди матиме негативні наслідки.

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«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів, і якщо він це зробить, у нього будуть проблеми, великі, дуже великі проблеми», – сказав Трамп.

Він зазначив, що Зеленський хоче, аби Україна стала членом НАТО, однак, за його словами, цього не станеться: «Він [Зеленський] це розуміє».

Контекст

24 березня Трамп висловив сподівання на швидке підписання угоди про корисні копалини. 26 березня міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що наступного тижня Україна та США можуть підписати угоду про економічне партнерство в галузі видобутку корисних копалин. За його словами, на розгляд України передали проєкт ширшої угоди про «економічне партнерство».

Після цього стало відомо, що США підготували проєкт угоди про надра, яка передбачає, що американські компанії отримають пріоритетний доступ до видобутку всіх корисних копалин на території України.

27 березня депутат від партії «Голос» Ярослав Железянк оприлюднив ключові, на його думку, пункти цієї угоди. Він наголосив, що це не фінальна версія документа. Те, що озвучені Железняком параметри дійсно є в одному з драфтів угоди, Forbes Ukraine підтвердили двоє співрозмовників знайомих з одним з варіантів тексту. Обидва також кажуть, що це не фінальний варіант. Більше про це – тут.