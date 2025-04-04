Соглашение о недрах. Украина привлечет к сопровождению переговоров с США юридическую компанию – Сибига

Работа над соглашением с США о минеральных ресурсах продолжается на его соответствие законодательству Украины и будущему членству в Европейском союзе, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет «Интерфакс-Украина» . К сопровождению переговоров Украина привлечет известную юридическую компанию.

Ключевые факты

По сообщению министра, ожидается, что украинская делегация «отбудет в короткой перспективе в Вашингтон для обсуждения положений полученного от США так называемого соглашения по минеральным ресурсам».

По словам Сибиги, с украинской стороны выполняются необходимые внутренние государственные процедуры. «Это соглашение анализируется на предмет соответствия законодательству Украины, потому что должно отвечать интересам обеих стран. У нас есть свое законодательство, и это соглашение не может противоречить нашему евроинтеграционному курсу, о чем мы прямо говорим американской стороне», – подчеркнул министр.

Он сообщил, что для сопровождения переговорного процесса с американской стороной привлекут «одну из самых известных юридических компаний, которая будет как помогать переговорной команде, так и сама вести свой трек напрямую с американскими юристами».

«Нужно ожидать, что делегация отбудет (в США) в короткой перспективе. У нас уже один раунд прошел. Похоже, сегодня должен быть еще один раунд, и следующий шаг – это физический приезд украинской делегации в Вашингтон для обсуждения деталей соглашения. Короткая перспектива, это всегда неделя-две», – сказал Сибига.

Контекст

24 марта Трамп выразил надежду на скорое подписание соглашения о полезных ископаемых. 26 марта министр финансов США Скотт Бессент сказал, что на следующей неделе Украина и США могут подписать соглашение об экономическом партнерстве в области добычи полезных ископаемых. По его словам, на рассмотрение Украины был передан проект более широкого соглашения об «экономическом партнерстве».

Украина и США возобновили процесс переговоров о соглашении по созданию совместного инвестиционного фонда, или «соглашении о недрах». В отличие от предварительных договоренностей, речь идет о юридически закрепленных обязательствах, а не меморандуме о намерениях. Документ будет нуждаться в ратификации в Верховной Раде. Как устроен процесс переговоров и какие изменения важны для Украины – читайте здесь.

28 марта первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что правительство получило от США текст соглашения о недрах и прорабатывает его. Она добавила, что публичные дискуссии вредят переговорам по документу.

1 апреля министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев начал консультации с американской стороной по поводу нового текста соглашения о полезных ископаемых.

3 апреля глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что украинская делегация прибудет в США, чтобы обсудить соглашение по недрам, в конце этой недели или в начале следующей.