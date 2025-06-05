Перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови відбудеться наприкінці липня цього року. Про це домовилися на зустрічі у Вашингтоні 4 червня перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент, йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Деталі

«Перші проєкти вже готові до реалізації. Зокрема, обговорили з американськими колегами проєкти з графіту, літію, титану. Ці сфери важливі як для економіки України, так і для стратегічних інтересів Сполучених Штатів», – наголосила Свириденко.

Сторони обговорили подальші кроки з реалізації інвестиційного фонду відбудови, що був офіційно запущений у травні. Запланували провести перше засідання Керівної ради Фонду вже цього літа – наприкінці липня. На ньому буде затверджено статути комітетів та механізми прийняття рішень, йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Українська сторона ініціювала розширення інвестиційного мандата Фонду – зокрема щодо підтримки оборонної промисловості та сильних українських компаній, які мають експортний потенціал. Зазначається, що Мінфін США зацікався цією пропозицією та готовий їх обговорювати.

Розглядалося питання розширення страхування військових ризиків. Як зазначило Мінекономіки, американський бізнес зацікавлений у такому інструменті для залучення приватного капіталу в Україну.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду. Він має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів.

Американсько-український інвестиційний фонд запустили з 23 травня, Свириденко отримала ноту від тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс.