Перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови відбудеться наприкінці липня цього року. Про це домовилися на зустрічі у Вашингтоні 4 червня перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент, йдеться у повідомленні Мінекономіки.
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Деталі
- «Перші проєкти вже готові до реалізації. Зокрема, обговорили з американськими колегами проєкти з графіту, літію, титану. Ці сфери важливі як для економіки України, так і для стратегічних інтересів Сполучених Штатів», – наголосила Свириденко.
- Сторони обговорили подальші кроки з реалізації інвестиційного фонду відбудови, що був офіційно запущений у травні. Запланували провести перше засідання Керівної ради Фонду вже цього літа – наприкінці липня. На ньому буде затверджено статути комітетів та механізми прийняття рішень, йдеться у повідомленні Мінекономіки.
- Українська сторона ініціювала розширення інвестиційного мандата Фонду – зокрема щодо підтримки оборонної промисловості та сильних українських компаній, які мають експортний потенціал. Зазначається, що Мінфін США зацікався цією пропозицією та готовий їх обговорювати.
- Розглядалося питання розширення страхування військових ризиків. Як зазначило Мінекономіки, американський бізнес зацікавлений у такому інструменті для залучення приватного капіталу в Україну.
Контекст
17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.
30 квітня Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду. Він має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.
8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів.
Американсько-український інвестиційний фонд запустили з 23 травня, Свириденко отримала ноту від тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс.
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