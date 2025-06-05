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«Перші проєкти вже готові до реалізації». Свириденко в США обговорила запуск фонду відбудови

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Міністр фінансів США Скотт Бессент і перша віцепремʼєрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко /пресслужба Мінекономіки

Міністр фінансів США Скотт Бессент і перша віцепремʼєрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко Фото пресслужба Мінекономіки

Перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови відбудеться наприкінці липня цього року. Про це домовилися на зустрічі у Вашингтоні 4 червня перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент, йдеться у повідомленні Мінекономіки.

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Деталі

  • «Перші проєкти вже готові до реалізації. Зокрема, обговорили з американськими колегами проєкти з графіту, літію, титану. Ці сфери важливі як для економіки України, так і для стратегічних інтересів Сполучених Штатів», – наголосила Свириденко.
  • Сторони обговорили подальші кроки з реалізації інвестиційного фонду відбудови, що був офіційно запущений у травні. Запланували провести перше засідання Керівної ради Фонду вже цього літа – наприкінці липня. На ньому буде затверджено статути комітетів та механізми прийняття рішень, йдеться у повідомленні Мінекономіки.
  • Українська сторона ініціювала розширення інвестиційного мандата Фонду – зокрема щодо підтримки оборонної промисловості та сильних українських компаній, які мають експортний потенціал. Зазначається, що Мінфін США зацікався цією пропозицією та готовий їх обговорювати.
  • Розглядалося питання розширення страхування військових ризиків. Як зазначило Мінекономіки, американський бізнес зацікавлений у такому інструменті для залучення приватного капіталу в Україну.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду. Він має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів. 

Американсько-український інвестиційний фонд запустили з 23 травня, Свириденко отримала ноту від тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс.

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