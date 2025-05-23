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Україна та США запустили спільний інвестфонд відбудови

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Американсько-український Інвестиційний фонд запустили з 23 травня, перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко отримала ноту від тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс, повідомила пресслужба Мінекономіки.

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Ключові факти

  • Раніше український Уряд передав свою ноту, а також Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та державна організація «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» (ДПП) підписали дві угоди про комерційне партнерство.
  • «Відтак з 23 травня Американсько-український Інвестиційний фонд запущено», – сказано у повідомленні.
  • DFC та Агенція ДПП співпрацюватимуть та інвестуватимуть у прискорення економічного відновлення України. Фонд вкладатиме кошти, внесені США та Україною, у проєкти з видобутку природних ресурсів, нафту та газ, порти, а також у відповідну інфраструктуру України. 
  • «Маємо рівноправну угоду, яка відображає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Угоду, яка орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна – рівноправні партнери, які спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави», – зазначила Свириденко.
  • Фонд сприятиме зв’язкам українських компаній з потенційними інвесторами у ресурси, включаючи DFC. Фонд працюватиме без обмеження в часі, але кожні 10 років партнери переглядатимуть його результати.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів. 

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