Україна завершила необхідні процедури для запуску Американсько-українського фонду відбудови – Свириденко

Україна завершила всі необхідні внутрішні процедури для запуску Американсько-українського фонду відбудови. Про це повідомила віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. Сьогодні вона передала ноту тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Деталі
- «Маємо рівноправну угоду, спрямовану на майбутнє», – зазначає вона. Угода передбачає спільне із США управління та інвестування.
- В угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну, йдеться у повідомленні Свириденко.
- «Це ще один чіткий сигнал: Україна на шляху до стратегічних інвестицій», – зазначає вона.
Контекст
17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.
30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.
8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.