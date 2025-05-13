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Україна завершила необхідні процедури для запуску Американсько-українського фонду відбудови – Свириденко

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

1 хв читання

Юлія Свириденко, угода про надра /Юлія Свириденко/Facebook

Віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко і тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс Фото Юлія Свириденко/Facebook

Україна завершила всі необхідні внутрішні процедури для запуску Американсько-українського фонду відбудови. Про це повідомила віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. Сьогодні вона передала ноту тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс.

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Деталі

  • «Маємо рівноправну угоду, спрямовану на майбутнє», – зазначає вона. Угода передбачає спільне із США управління та інвестування.
  • В угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну, йдеться у повідомленні Свириденко.
  • «Це ще один чіткий сигнал: Україна на шляху до стратегічних інвестицій», – зазначає вона.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів. 

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