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Рада Європи виділяє Україні €200 млн на новий проєкт з підтримки ВПО

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалила новий проєкт «Підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні», повідомляє пресслужба Мінфіну. Проєкт передбачає спрямування €200 млн кредитних коштів БРРЄ на фінансування видатків для виплат ВПО і забезпечення їхньої соціальної адаптації та інтеграції у нових громадах.

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Ключові факти

  • Згідно із повідомленням, виплати включають забезпечення тимчасовим житлом, фізичною реабілітацією, безкоштовним харчуванням дітей ВПО у дошкільних, шкільних та професійно-технічних навчальних закладах, а також допомогу із працевлаштуванням у нових регіонах.
  • Мінфін очікує, що реалізація нової ініціативи для підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні допоможе забезпечити понад 2 млн українців необхідною допомогою.

Контекст

Україна разом із БРРЄ започаткувала вже два соціально важливих проєкти з відновлення права громадян на житло і у сфері охорони здоров’я та отримала перші виплати в їх межах.

Новий проєкт є третьою операцією БРРЄ в Україні з моменту офіційного приєднання країни до банку у червні 2023 році. Так, загальний обсяг схваленого для України фінансування вже сягає €400 млн.

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