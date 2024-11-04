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Україна підписала угоди зі Світовим банком на майже $600 млн у межах нової програми підтримки бізнесу

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Україна домовилася зі Світовим банком про реалізацію нової програми на майже $600 млн для підтримки малого і середнього бізнесу, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Відповідні угоди з банком підписали Мінфін і Мінекономіки.

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Ключові факти

  • Згідно з повідомленням, йдеться про новий проєкт «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE).
  • Він спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки. 
  • Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми – понад $1 млрд.
  • «Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам», – повідомив очільник уряду.

Контекст

Програма RISE є частиною діяльності Світового банку, спрямованої на підтримку народу України та українських компаній в умовах постійних обстрілів, відключень електроенергії та дефіциту робочої сили.

Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України для задоволення її фінансових потреб у 2024 році. Інші поточні проєкти передбачають екстрене фінансування у сферах охорони здоров’я, транспорту, енергетики, у житловому секторі та сільському господарстві. 

Група Світового банку сприяла залученню понад $50 млрд на підтримку України, включно із зобовʼязаннями та гарантіями донорів з таких країн, як: США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди та інші.

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