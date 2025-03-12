Україна розглядає можливість збільшення імпорту американського газу – Reuters

Україна цього року може закупити значні обсяги американського скрапленого газу через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі. Про це заявив голова «Оператора ГТС України» Дмитро Липпа, пише Reuters 12 березня. Це потрібно для забезпечення потреб після російських ударів по енергосистемі.

Деталі

З квітня по жовтень планується імпорт щонайменше 4 млрд кубометрів газу, заявив Липпа. За його словами, до половини цього обсягу складатиме скраплений газ, значна частка якого може бути зі США.

За підрахунками Reuters, вартість імпорту складе близько $1 млрд. Україна володіє великими підземними сховищами, придатними для зберігання скрапленого газу зі США, і президент Володимир Зеленський підтвердив, що це питання обговорювалося з Білим домом.

Для опалювального сезону до середини жовтня потрібно накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу.

Контекст

Україна збільшила імпорт газу з ЄС цієї зими через пошкодження об’єктів російськими ракетами, які могли скоротити власний видобуток на 40%. До атак країна видобувала 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала 110–140 млн, компенсуючи нестачу зі сховищ.

Із лютого імпорт зріс майже вдесятеро – до понад 20 млн кубометрів на добу.

Україна поки що не має власних регазифікаційних терміналів для СПГ, а основний обсяг газу надходить через Словаччину. ДТЕК використовує європейські регазифікаційні потужності для доставки газу, також є маршрут через польський СПГ-термінал.

У червні 2024 року ДТЕК домовився з Venture Global про постачання СПГ до України до 2026 року та закупівлю до 2 млн тонн щорічно протягом 20 років із терміналу CP2 LNG.