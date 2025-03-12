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Украина рассматривает возможность увеличения импорта американского газа – Reuters

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украина в этом году может закупить значительные объемы американского сжиженного газа через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше. Об этом заявил глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа, пишет Reuters 12 марта. Это необходимо для обеспечения потребностей после российских ударов по энергосистеме.

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Подробности

  • С апреля по октябрь планируется импорт не менее 4 млрд кубометров газа, заявил Липпа. По его словам, до половины этого объема будет составлять сжиженный газ, значительная часть которого может быть из США.
  • По подсчетам Reuters, стоимость импорта составит около $1 млрд. Украина владеет большими подземными хранилищами, пригодными для хранения сжиженного газа из США, и президент Владимир Зеленский подтвердил, что этот вопрос обсуждался с Белым домом.
  • Для отопительного сезона к середине октября нужно накопить не менее 13 млрд кубометров газа.

Контекст

Украина увеличила импорт газа из ЕС этой зимой из-за повреждений объектов российскими ракетами, которые могли сократить собственную добычу на 40%. До атак страна добывала 52 млн кубометров газа в сутки, а зимой потребляла 110–140 млн, компенсируя нехватку хранилищ.

С февраля импорт вырос почти в 10 раз – до более чем 20 млн кубометров в сутки.

У Украины пока нет собственных регазификационных терминалов для СПГ, а основной объем газа поступает через Словакию. ДТЭК использует европейские регазификационные мощности для доставки газа, также есть маршрут через польский СПГ-терминал.

В июне 2024 года ДТЭК договорился с Venture Global о поставках СПГ в Украину до 2026 года и закупке до 2 млн тонн ежегодно в течение 20 лет с терминала CP2 LNG.

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